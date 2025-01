Wolf Man: el renacer de un clásico de terror

Este año definitivamente pinta para ser uno de los mejores en cuanto a cine, y los primeros estrenos que han llegado lo han dejado muy en claro. Entre ellos destaca Wolf Man, el reboot del clásico de terror de 1941. Proyecto que surge como parte del impulso que está dando Universal a su Dark Universe, el cual se centra en traer de regreso a los icónicos monstruos de la franquicia.

Fue así que surge esta película dirigida por Leigh Whannell y protagonizada por Christopher Abbott, Julia Garner, Matilda Firth y Sam Jaeger. Esta adaptación se suma a la lista de grandes éxitos de Leigh y Christopher, es por eso que tuvimos la oportunidad de entrevistarlos y conocer más a fondo el arduo trabajo que dio vida a Wolf Man.

Cuando se trata de traer clásicos de vuelta, podría haber cierto escepticismo al ser parte de proyectos como este. ¿Cuál dirías que fue la razón para querer interpretar a Blake?

Universal Pictures

Christopher Abbott: “Fueron las primeras conversaciones con Leigh (Whannel). El hecho de que es una película de terror y tiene todos estos elementos emocionantes, pero todavía hay mucha tragedia en ella. Creo que fue algo que me dejó ver una historia real ahí, eso es algo que siempre quiero. Era aterrador, pero también era algo muy trágico.”

¿Cuál fue la inspiración detrás de esta forma de retratar este clásico? Desde los ojos azules y brillantes en los humanos, hasta el lento y creciente abismo entre los personajes para comunicarse.

Leigh Whannell: “Tenía que encontrar una manera en que fuera intrigante para mí. No quería hacer el Hombre Lobo tradicional, o al menos no quería imitar lo que ya se había hecho. Creo que fallamos cuando imitamos, así que estaba pensando en cuál sería una forma única de presentar esto, mientras me mantengo fiel a lo que es el personaje. De ahí surge esta idea de la visión del lobo al ver el mundo y su manera del lobo al oír el mundo. Pensé que sería una gran oportunidad para involucrar más a quien mezcla el sonido y al director de fotografía.”

Cuando se trata de maquillaje y prótesis, esta versión de Wolf Man es bastante llamativa y muy única ¿Cómo fue para ti pasar por todo este proceso? ¿Cuál dirías que fue tu primera impresión cuando te viste totalmente transformado en el Hombre Lobo?

Universal Pictures

CA: “El proceso fue duro, no voy a mentir, fue muy difícil. Pasé mucho tiempo en la silla (de maquillaje) y luego pasé mucho tiempo con las prótesis durante todas las horas de rodaje. Pero yo digo que vale la pena porque pienso que el diseño era tan hermoso y único.

Cuando me vi por primera vez transformado completamente, fue surreal verme al espejo. Como actor uno siempre tiene ideas de su personaje, pero esta fue la primera vez que realmente me sentí diferente. Entonces fue increíble poder verme y esto me permitió tener más libertad para hacer cosas salvajes.”

En la película podemos ver a Blake perderse a sí mismo sin realmente perder su humanidad ni el instinto de proteger a su familia. Contrario a lo que vemos con su padre. ¿Cuál fue la razón detrás de esta decisión creativa?

LW: “Yo quería que se mantuviera algo de humanidad ahí dentro, quería ilustrar la vida de esta persona, como que los ves desde que eran más jóvenes. Al final, quieres que los personajes de una película de terror sean complejos y no unidimensionales. Creo que muchas películas de terror han sufrido en el pasado por tener personajes así. Afortunadamente, en los últimos 20 años, las películas de terror han evolucionado mucho y creo que los grandes cineastas están trayendo grandes actores al género. Así que para mí, era importante la idea de tener mucha complejidad en este personaje o no valdría la pena.”

A lo largo de la película vemos distintas versiones de Blake y en la mayoría de ellas, parece que se conflictúa con muchas cosas a la vez, pero no cuando se trata de ser el papá de Ginger. ¿Cómo fue para ti dar vida a todas esas emociones, especialmente con las limitaciones que vienen tras la transformación en el monstruo?

(De izquierda a derecha) Ginger (Matilda Firth) y Blake (Christopher Abbott) en Wolf Man, dirigida por Leigh Whannell. Photo Credit: Nicola Dove/Univer

CA: “El matiz de esas emociones es lo que es divertido interpretar. Porque el progreso de la transformación es un poco lenta, y el público puede ver cada etapa. Pero especialmente cuando estoy en medio de Blake, el humano y el monstruo es que surge lo más interesante de interpretar. Porque está empezando a ser aterrador, pero aún ves que hay amor ahí y todavía lo ves tratando de proteger y tratando de ser un padre.”

Al ver esta interpretación de Wolf Man, podemos sentir todos los cambios por los que pasa Blake gracias al increíble diseño de sonido. ¿Por qué elegiste que el sonido fuese uno de los mayores “traductores” de todo lo que iba viviendo esta familia?

(De izquierda a derecha) El director Leigh Whannell, Christopher Abbott y Julia Garner en el set de Wolf Man. Photo Credit: Nicola Dove/Universal Pictures

LW: “Simplemente, amo el audio de las películas. Me encantan las películas en las que se pone mucho cuidado, atención y detalle en el diseño del sonido. Es algo muy importante para mí, sabía que esta película estaría muy centrada en el sonido. Especialmente si estás tratando de presentar un mundo diferente y cómo se escucha este.”

Al final podemos ver a Charlotte y Ginger salir del bosque. ¿Nos espera ver más de esta familia o la última escena es la única respuesta que necesitábamos?

Charlotte (Julia Garner) y Ginger (Matilda Firth) Photo Credit: Nicola Dove/Univer

LW: “No lo sé. Siento que la mayor parte del tiempo conmigo, los finales son lo más difícil de conseguir. Entonces si logras uno con el que estés feliz, siento que eso es todo. Las secuelas son inevitables en Hollywood y para el motor económico de la producción cinematográfica. Pero con esta película, me gusta que sea una historia realmente completa. No puedo pensar en otra historia que quieras contar con esos personajes.”