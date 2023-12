Después de que Vanessa Hudgens terminó su relación de nueve años con Austin Butler, la acriz de Hollywood se dio otra oportunidad en el amor con el beisbolista, Cole Tucker.

Fue en febrero de 2021 cuando el romance de Vanessa Hudgens y Cole Tucker se hizó público, pero ¿cómo se conocieron? Aunque no lo creas, fue vía zoom:

“Estaba literal en la llamada junto a mi amiga y empecé a preguntarle a ella que quién era él; ella nunca lo había visto. Así que procedí a mirar en la pantalla de Zoom para buscar su nombre y lo encontré en Instagram. Al día siguiente él me envió un mensaje por DM”, contó Hudgens sobre cómo se conocieron.

Dos años más tarde se comprometieron en París y ahora acaban de casarse inesperadamente en las playas de Tulum, Quintana Roo. Vanessa Hudgens portó un elegante vestido ivory blanco de Vera Wang con tirantes y capa a juego, pues la artista expresó para Vogue que quería un diseño fluido, sensual y moderno, con un toque de la moda de los años 90. En el tul se podía leer la leyenda “Mrs. T December 2nd, 2023".

“Me lo puse y pensé que era perfecto, sencillo, simple, chic. Quería que luciera como si estuviese flotando y me encantó la combinación de la capa y el velo”, reveló a Vogue. La íntima ceremonia de 100 invitados contó con los familiares y amigos más cercanos de la pareja.

Vanessa Hudgens y Cole Tucker se casaron en Tulum, ¿en qué hotel se están hospedando?

Los invitados de la boda no revelaron el nombre del hotel en el que se están hospedando Vanessa Hudgens y Cole Tucker, algunos medios de comunicación señalan que se trata del Maya Tulum By G Hotels. Se sospecha que se trata de este hotel debido a las fotografías que publicó el hermano de Cole, Carson Tucker, en su perfil de Instagram. En dichas imágenes se logran apreciar algunos espacios del hotel, los cuales coinciden con la arquitectura del Maya Tulum By G Hotels.

El exclusivo hotel cuenta con 12 tipos de suites, áreas verdes, acceso privado a la playa, spa, piscina, clases de yoga, actividades recreativas y una gran oferta gastronómica. Se encuentra ubicado en KM 5 Carretera Tulum-Boca Paila Lt10 Zona Hotelera, 77780 Tulum, Q.R.