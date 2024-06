The Decameron: Todo sobre la serie más sexual y perversa que se estrenará en Netflix

Dentro de poco, Netflix estrenará una serie que promete ser la nueva sensación erótica de la plataforma. Es descrita como “Un juego sexual empapado de vino en la campiña italiana”. Su nombre es The Decameron, basada en las historias de Giovanni Boccaccio del siglo 14, que hoy es un clásico de la literatura.

No es la primera vez que The Decameron es llevada a una adaptación. En los años 70, el legendario Pier Paolo Pasolini dirigió un largometraje basado en la obra de Boccaccio (la primera de su Trilogy of Life) que se llevó un Oso de Plata en el Festival del Cine de Berlín. La película causó controversia por su alto contenido sexual.

¿Cómo será esta nueva versión que nos llega de la mano de Netflix?

Tráiler

¿De qué trata The Decameron?

La sinopsis de la serie dice: “Ambientada en 1348 durante la Peste Negra, la pandemia más mortífera en la historia de la humanidad, explora los temas actuales de los sistemas de clases, las luchas de poder y la supervivencia en una época de pandemia”.

Reparto

Amar Chadha-Patel (Willow, La rueda del tiempo) interpreta a Dioneo, un médico cuya profesión lo coloca en la parte media entre las clases altas y bajas.

Leila Farzad (Odio a Suzie, Better) interpreta a Stratilia. Ella es la columna vertebral incondicional de Villa Santa y trabaja duro para proteger sus secretos.

Lou Gala (Julia, Secrets d’Histoire) interpreta a Neifile, temerosa de Dios y muy libidinosa.

Karan Gill (I May Destroy You, Screw) es Panfilo, el encantador y astuto hijo de una prominente familia política de Florencia.

Tony Hale (Veep, Being the Ricardos) es Sirisco, el mayordomo afable, mal preparado y ansioso por complacer de Villa Santa.

Saoirse-Monica Jackson (Derry Girls) interpreta a Misia, la sirvienta codependiente de Pampinea.

Zosia Mamet (La azafata, Chicas) es Pampinea, la futura dama de la villa.

Douggie McMeekin (Harlots, Chernobyl) es Tindaro, un noble rico de una familia prominente. Tiene una actitud insufrible y un franco desdén por las mujeres.

Jessica Plummer (The Girl Before) interpreta a Filomena, la última hija superviviente de su noble familia.

Tanya Reynolds (Sex Education, Emma) interpreta a Licisca, una sirvienta obediente pero impredecible con un corazón de bronce.

¿Cuándo se estrena The Decameron?

La serie se podrá ver en Netflix a partir del 25 de julio de 2024.