Conocida por su participación en “Rápido y Furioso”, “Mujer Maravilla”, “Red Notice”, “Muerte en el Nilo” y más, Gal Gadot se ha posicionado como una de las actrices de Hollywood más cotizadas del momento, sin embargo, poco se sabe de su vida privada. La artista de 37 años de edad procura mantenerse alejada del ojo público cuando se trata de escándalos y temas familiares, pero eso no ha impedido que diversos medios indaguen en su vida romántica y privada.

Fue en el 2008 cuando Gadot se casó con el desarrollador de bienes raíces y empresario inmbobiario israelí, Yaron Varsano, y juntos han tenido tres hermosas hijas. Pero ¿cómo era la vida de la artista antes de convertirse en una reconocida celebridad?

Reviven el video de Gal Gadot durante su participación en Miss Universo 2004

Pocas personas saben que antes de incursionar en el mundo cinematográfico, Gal Gadot estaba inmersa en las pasarelas y el modelaje. Cuando tenía 18 años de edad, la artista se coronó como Miss Israel y fue así como en el 2004 logró representar a su país en el concurso de belleza más reconocido a nivel internacional, Miss Universo.

Sin embargo, ella misma declaró que decidió perder a propósito porque no estaba interesada en ser una reina de belleza.

“Sabía que no quería ganar Miss Universo. No era lo mío. Para una joven de 18 años parecía demasiada responsabilidad”, reveló en entrevista para Rolling Stone. “Perdí victoriosamente. Llegaba tarde a todos los ensayos y no usaba los vestidos adecuados para el desayuno. Incluso recuerdo que Paula Abdul, quien era parte del jurado, me hizo una pregunta y yo estaba como: ‘Lo siento, mi inglés no es tan bueno’”, dijo a W Magazine.

Finalmente, Gal Gadot decidió perseguir sus sueños como actriz y dejó su carrera como modelo; un gran ejemplo de cómo un fracaso no significa que debas rendirte.