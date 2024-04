“Mis hijos la odiarion": Shakira arremete contra Barbie y divide opiniones en redes sociales

“Mis hijos la odiaron totalmente. Sintieron que era castradora y en cierta medida estoy de acuerdo con ellos, dijo Shakira sobre Barbie.

En una entrevista que ya está despertando gran polémica en las redes, Shakira ha dado su opinión sobre Barbie, el filme calificando la cinta dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie de “castrador”.

“Mis hijos la odiaron totalmente. Sintieron que era castradora y en cierta medida estoy de acuerdo con ellos. Estoy criando a dos niños y quiero que ellos también se sientan poderosos al respetar a las mujeres”, afirma la cantante en declaraciones en una entrevista concedida a Allure en las que aboga por una “cultura pop que empodera a las mujeres sin quitar a los hombres la posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer económicamente”.

“Creo en dar a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacer cualquier cosa sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad. Creo que los hombres tienen un propósito en la sociedad y las mujeres otro. Nos complementamos los unos a los otros y esa complementariedad no debería perderse”, expone Shakira en su entrevista titulada ‘Shakira’s She-Wolf Feminism’ (‘El feminismo de loba de Shakira’) en referencia a uno de sus temas.

"¿El hecho de que una mujer pueda hacerlo todo no significa que deba hacerlo? ¿Por qué no compartir la carga con personas que merecen llevarla, que también tienen el deber de llevarla?”, se pregunta la entrevista de la revista estadounidense que plantea estas interrogantes como “parte de la Paradoja Shakira”.

“En el pasado, cuando las mujeres atravesaban una situación difícil se esperaba de ellas que cuidaran sus modales, ocultaran el dolor y lloraran en silencio. Eso se acabo”, dice también la colombiana en una entrevista en la que asegura que le importa muy poco la opinión que el resto del mundo tenga de ella. “Nadie me dice cómo puedo llegar a ser una mejor versión de mí misma. Eso lo decido yo”, sentencia.

Protagonizada por Margot Robbie como la popular muñeca de Mattel y con Ryan Gosling en el papel de Ken, Barbie se estrenó el pasado verano y con casi 1.500 millones de dólares se convirtió en el filme más taquillero del pasado año. El filme estuvo nominado a ocho premios Oscar, entre ellos el de mejor película, aunque solo se llevó un galardón, el de mejor canción original para Billie Eilish y Finneas O’Connell por el tema What Was I Made For.

