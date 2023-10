La canción que le dedicó Britney Spears al bebé que abortó

Después de callar durante muchos años, Britney Spears está lista para hablar sobre las etapas oscuras de su vida y sus más íntimos secretos, como el aborto que tuvo al lado de Justin Timberlake cuando mantuvieron una relación sentimental de 1999 al 2002. Spears escribió que debido a que el intérprete de Mirrors no se sentía listo para ser padre, pues en aquel entonces tenían alrededor de 19 años.

A pesar de que Britney Spears había mantenido esta parte de su vida alejada del ojo público, parece que habló al respecto en una de las canciones que publicó a principios de la década de los 2000.

La canción que le dedicó Britney Spears a Justin Timberlake después de su aborto

Era el año 2003 y Britney Spears estrenaba una de sus canciones más melancólicas: Everytime. Sin embargo, nadie entendía la historia detrás de este sencillo, pero ahora todo parece hacer sentido. En aquel entonces se creía que el tema musical hablaba sobre su ruptura con Justin Timberlake, pero parece ser que la letra hace referencia al bebé que abortó cuando mantenía una relación con el cantante.

Y cada vez que intento volar me caigo sin mis alas

Me siento tan pequeña

Supongo que te necesito, cariño

Y cada vez que te veo

En mis sueños veo tu cara

Me está persiguiendo

Supongo que te necesito, cariño

Pero es una de las últimas frases la que no ha dejado dudas de que la canción esté dedicada al bebé que abortó: “Por favor, perdóname. Mi debilidad te causó dolor y esta canción es mi perdón”.