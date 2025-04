Hailee Steinfeld conquista Hollywood (otra vez) con Pecadores

Hailee Steinfeld vuelve a la pantalla grande con Pecadores, un thriller psicológico que promete dejarnos al borde del asiento. Pero más allá de su nueva película, Hailee se ha ganado un lugar en nuestros corazones (y en nuestras playlists, armarios e inspo boards) como una de las it girls más versátiles y fascinantes de su generación.

Cortesía

Tal vez la recuerdes por su debut en Temple de acero (True Grit), donde, con solo 14 años, se ganó una nominación al Oscar. Desde entonces, Hailee ha demostrado que lo suyo no fue suerte de principiante. Brilló en Pitch Perfect, nos rompió el corazón en The Edge of Seventeen (con la actuación más real de una adolescente en crisis que hemos visto en pantalla), y más recientemente, se ganó a una nueva generación como la voz de Gwen Stacy en Spider-Man: Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse.

Ahora, en Pecadores, Hailee interpreta a una joven enredada en una red de secretos, manipulación y poder. Sin dar spoilers, prepárate para una historia intensa con estética impecable, diálogos afilados y un personaje que te hará cuestionarlo todo. Esta es Hailee en su versión más compleja, más madura y más magnética hasta ahora.

Hailee Steinfeld no es solo una actriz, cantante e ícono de moda. También una fuerza creativa que crece con cada proyecto, y Pecadores es prueba de que su mejor momento todavía está por venir. Así que agenda la fecha, llama a tus amigas y prepárate para obsesionarte (otra vez) con Hailee. No te pierdas Pecadores, el estreno más adictivo de la temporada, este 17 de abril solo en cines.