Fallece Liam Payne: ¿Desde cuántos metros de altura cayó el cantante?

Liam Payne alcanzó la fama mundial después de formar parte de la boyband, One Direction. Después de algunos años, los artistas tomaron caminos separados y continuaron sus carreras como solistas.

Posteriormente, Payne tuvo un hijo con Cheryl Cole, aunque actualmente mantenía una relación sentimental con Kate Cassidy.

Lamentablemente, diversos medios de comunicación acaban de anunciar el fallecimiento del cantante.

De acuerdo a fuentes oficiales, Liam Payne falleció a los 31 años luego de caer del tercer piso del hotel donde se estaba hospedando en Argentina.

¿Fue accidente o suicidio? Es lo que se preguntan los fanáticos del cantante, pero hasta el momento no se han revelado más detalles sobre su muerte. Según el director de servicios de emergencias médicas de la ciudad, Alberto Crescenti, la repentina caída del ex integrante de One Direction le provocó “lesiones gravísimas que le provocaron inmediatamente la muerte”.

A las 17:04 horas (tiempo local) recibimos una llamada del 911 para ser alertados de una persona que estaba en el Hotel Casa Sur, a los minutos arribó un equipo de cercanía del SAME que comprobó el fallecimiento de este hombre que después nos enteramos era de un conjunto musical. Presentaba lesiones incompatibles con la vida Alberto Crescenti

Se cree que la caída fue de 13 o 14 metros de altura, pero esto solo será confirmado por la autopsia.

Algunas fuentes revelaron que Liam Payne presentaba un comportamiento agresivo antes de su muerte, por lo que hay teorías que señalan que el artista estaba bajo los efectos de sustancias nocivas.