Ben Affleck rompe el silencio sobre la causa de su divorcio con JLo

En Hollywood, lo normal es que los divorcios sean muy complicados y llenos de polémica. Sorpresivamente, este no fue el caso para Ben Affleck y Jennifer Lopez, la pareja que se casó en 2022 y para el 2024 ya estaban comenzando en proceso de divorcio.

Actualmente, ya están divorciados, pero durante todo el proceso ambas partes evitaron hablar de la razón detrás de la separación. Fue hasta hace poco en una gira de prensa, en la que Affleck se sinceró sobre el tema.

Durante una entrevista Ben confesó que no había “un escándalo, ni drama, ni intriga” en cuanto a su separación. Agregó que no hubo un gran momento o problema que los hiciera querer separarse, y que las razones son más mundanas y aburridas de lo que las personas creerían, por lo que no le interesa entrar en detalles.

Por último, el actor reiteró que no hay más que respeto de su parte a Jennifer y que respeta la diferencia en enfoques que tenía la pareja en cuanto a su manera de llevar la vida pública y privada.