¿Por qué los internautas arremetieron en contra de Natasha Dupeyron? Este fue el mensaje que dividió opiniones en redes sociales...

Ángela Aguilar hizo público su romance con Christian Nodal hace algunos meses y poco tiempo después llegó al altar con el intérprete de ‘Asiós amor’, lo que desató un sin fin de teorías relacionadas con el posible hecho de haber sido la “tercera en discordia” en la relación del artista con Cazzu. Y es que tan solo algunas semanas antes se había dado a conocer la ruptura de la argentina con Nodal, lo que dividió opiniones en redes sociales.

Por lo mismo, Ángela fue víctima de abucheos durante su presentación en los Kids’ Choice Awards México 2024, pues el público entero coreaba el nombre de Cazzu mientras ella se encontraba en el escenario. Ante dicha polémica, Natasha Dupeyron decidió salir en defensa de la cantante de música regional mexicana y abordó el tema de la sororidad.

Así defendió Natasha Dupeyron a Ángela Aguilar de los ataques de los haters

Fue a través de Instagram que Natasha Dupeyron publicó un mensaje sobre el respeto y la sororidad después del cyberbullying que ha recibido Ángela Aguilar:

“Desde cuándo nos hemos vuelto tan ciegas, tan tontas, para darle más valor a un chisme que a una mujer real, con una vida, con sentimientos, con un propósito? Estamos tan ocupadas señalándonos unas a otras que se nos ha olvidado lo que es la sororidad, lo que es el respeto, la empatía. Pensar diferente no es una amenaza, es parte de lo que nos hace únicas, y sin embargo, hemos caído en la trampa de la crítica destructiva, la burla y la violencia. ¿Dónde quedó la idea de que juntas somos más fuertes?

Cuando nos reímos, cuando alimentamos el odio en redes, estamos perpetuando un ciclo de violencia que nos afecta a todas.

Ya basta de normalizar la violencia que nos hacemos unas a otras. La sororidad es una práctica diaria. Es hora de ponerla en acción. Porque, al final, si no nos cuidamos nosotras mismas, ¿quién lo va a hacer?”, expresó.

Sin embargo, los internautas no tardaron mostrar su disconformidad debido a que aseguran que Ángela Aguilar no practicó la sororidad cuando se involucró con Christian Nodal: “Hablas de respeto y sororidad, a alguien que hizo daño a otra mujer por sus metas y sueños. ¿Tienes el derecho de pisotear a otra mujer? Que antes de hablar piense lo que va a decir, ‘yo gané', ‘aquí nadie salió herido’. No tiene el derecho de burlarse de otra mujer. Si quiere respeto, que se enseñe a respetar” y “Defender a una mujer que dejó a una bebé sin padre es súper sororo de tu parte, ¿no?”, se quejaron los usuarios de las redes sociales, por lo que Dupeyron decidió desactivar los comentarios de su perfil.