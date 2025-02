Tres señales de que eres la “otra”

Si últimamente sientes que algo no cuadra en tu relación y te preguntas si podrías ser “la otra”, es momento de prestar atención. Nadie merece ser un secreto, y aunque a veces queremos creer que hay una explicación lógica para ciertas actitudes, la verdad suele estar en los detalles. Aquí te dejamos tres señales que podrían confirmar tus sospechas.

Si desaparece en horarios clave, es una gran alerta

¿Siempre tiene una excusa para no contestar mensajes en las noches, los fines de semana o en fechas importantes? Tal vez dice que está ocupado, que se quedó dormido o que su celular “murió”, pero si este patrón se repite constantemente, es posible que esos momentos los esté pasando con su pareja oficial. La clave está en su disponibilidad, si solo aparece cuando le conviene y desaparece en los momentos en los que cualquier pareja normal estaría en contacto, algo no anda bien.

Otra red flag es que nunca te presenta a su círculo cercano

Cuando alguien realmente está interesado en ti, quiere incluirte en su vida, que conozcas a sus amigos, su familia o al menos a alguien de su entorno. Si llevan meses saliendo y todavía no tienes idea de con quién se relaciona, puede ser que esté evitando que descubras la verdad. Pregúntale sobre sus amigos y observa su reacción. Si cambia de tema, se pone nervioso o da respuestas vagas, hay algo que no quiere que sepas.

Fíjate en cómo maneja su vida en redes sociales

No se trata de que tenga que subir una foto juntos cada día, pero si su perfil parece el de un hombre soltero y evita cualquier muestra de que tú existes, es una señal de alerta. Peor aún si sube fotos con otras personas o comparte su vida abiertamente, pero contigo nunca hay rastro. Si le preguntas y su respuesta es un clásico “no me gusta compartir mi vida privada”, pero notas que sí publica otras cosas, es probable que esté escondiéndote.

Si estas señales te resultan familiares, es momento de abrir los ojos y hablar claro. No tengas miedo de preguntar directamente y, sobre todo, confía en tu intuición. No mereces ser un secreto ni quedarte en una relación donde no te dan el lugar que mereces.