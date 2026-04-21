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Amor y Sexo

Test: ¿Tu relación es un vínculo real o solo un “placebo” contra la soledad?

¿Estás con él porque suma a tu vida o porque te aterra el silencio de tu casa? Descubre si tu relación tiene futuro o es solo un parche.

Abril 21, 2026 • 
Scarlet Valencia
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Test: ¿Es tu alma gemela o tu amor kármico?

Freepik

A veces nos convencemos de que estamos viviendo el romance del siglo cuando, en realidad, solo estamos usando a esa persona como un escudo contra la soltería. Es duro de admitir, pero el no querer estar o sentirse en soledad nos hace ver virtudes donde no las hay. Si sientes que algo falta, pero no te atreves a soltar, este test es el balde de agua fría que necesitas. Sé honesta contigo misma: más vale una soledad digna que un amor de cartón.

Suma tus puntos para descubrir tu realidad (A=3, B=2, C=1):

1. Cuando tienes un logro personal, ¿él es la primera persona a la que quieres contarle?

  • A) ¡Claro! Es mi mayor fan.
  • B) A veces, pero prefiero contárselo a mis amigas.
  • C) Solo si sé que me va a validar para no sentirme sola.

2. Si mañana él se tuviera que mudar a otro país sin fecha de regreso, ¿qué sentirías?

  • A) Tristeza profunda, pero buscaría cómo hacerlo funcionar.
  • B) Una mezcla de alivio y angustia por no saber qué hacer el fin de semana.
  • C) Pánico absoluto de volver a las aplicaciones de citas.
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El no querer estar o sentirse en soledad nos hace ver virtudes donde no las hay.

Getty Images

3. ¿Qué tanto te gustan sus defectos?

  • A) Los acepto y hemos aprendido a negociar con ellos.
  • B) Me molestan, pero los ignoro para no pelear.
  • C) No los soporto, pero prefiero aguantar eso que estar soltera.

4. ¿Cómo es el silencio entre ustedes?

  • A) Cómodo y pacífico.
  • B) Un poco incómodo, siempre prendemos la TV.
  • C) Insoportable; me hace sentir que no tenemos nada en común.

Resultados:

  • 9-12 Puntos (Vínculo real): ¡Felicidades! Lo tuyo es conexión pura. Según la Dra. Sue Johnson, tienes un apego seguro basado en la admiración mutua.
  • 5-8 Puntos (Zona de confort): Están en la cuerda floja. Tu relación es más un hábito que una pasión. Cuidado con el estancamiento.
  • Menos de 5 Puntos (Relación placebo): Estás llenando un vacío. El psicólogo Walter Riso diría que esto es “apego por carencia”. Es momento de trabajar en tu autoestima.

Dato Cosmo

Se llama “horror vacui” emocional. Es la tendencia a llenar cualquier espacio de soledad con presencias que no nos nutren, solo para no enfrentar nuestro propio vacío.

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