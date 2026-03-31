TEST: ¿Con qué personaje de los Bridgerton te casarías?

Querida lectora, deja de soñar con carruajes y empieza a medir tu nivel de intensidad emocional. Todas decimos que queremos un amor tranquilo, pero en el fondo, nos morimos por un vizconde con problemas de compromiso o un duque con un pasado oscuro. Saca tu abanico, sírvete una copa de champán y prepárate para saber quién de los hombres de la alta sociedad londinense caería rendido a tus pies.

INSTRUCCIONES: Anota la letra que más se repita en tus respuestas.

1. Tu date ideal de fin de semana es...



A. Una cena súper formal, muy elegante y donde todos nos vean llegar.

Una cena súper formal, muy elegante y donde todos nos vean llegar. B. Perdernos en una galería de arte o un concierto indie donde nadie nos conozca.

Perdernos en una galería de arte o un concierto donde nadie nos conozca. C. Un picnic relajado en el parque hablando de mil cosas y riendo sin parar.

Un picnic relajado en el parque hablando de mil cosas y riendo sin parar. D. Una noche intensa de pasión en un hotel de lujo, sin muchas preguntas.

2. ¿Cuál es tu mayor red flag en un hombre?



A. Que sea demasiado controlado por su familia o sus deberes.

Que sea demasiado controlado por su familia o sus deberes. B. Que sea tan bohemio que nunca sepa qué quiere de la vida.

Que sea tan bohemio que nunca sepa qué quiere de la vida. C. Que sea tan “buen amigo” que le dé miedo dar el siguiente paso.

Que sea tan “buen amigo” que le dé miedo dar el siguiente paso. D. Que tenga un trauma con su pasado que no lo deje confiar en nadie.

3. Si te enviaran un arreglo de flores, preferirías que fuera:



A. El ramo más grande y costoso de la ciudad con una tarjeta formal.

El ramo más grande y costoso de la ciudad con una tarjeta formal. B. Flores silvestres que él mismo recogió pensando en mí.

Flores silvestres que él mismo recogió pensando en mí. C. Mis flores favoritas (porque él puso atención cuando lo mencioné).

Mis flores favoritas (porque él puso atención cuando lo mencioné). D. Una sola rosa roja, pero con una nota que me deje sin aliento.

4. ¿Cómo manejas un conflicto en pareja?



A. Discuto con argumentos, pero siempre cuidando las apariencias.

Discuto con argumentos, pero siempre cuidando las apariencias. B. Me desaparezco un rato para procesar mis emociones a solas.

Me desaparezco un rato para procesar mis emociones a solas. C. Intento hablarlo de inmediato porque no soporto estar peleada con mi mejor amigo.

Intento hablarlo de inmediato porque no soporto estar peleada con mi mejor amigo. D. La tensión explota... y probablemente terminamos arreglándolo con sexo de reconciliación.

¿Quién es tu Lord?

Mayoría A: Anthony Bridgerton. Eres una mujer que valora el orden, la ambición y la lealtad. Buscas a alguien que sepa tomar el mando, aunque a veces sea un poco cabeza dura. Tu romance ideal es de esos que empiezan con una “rivalidad” eléctrica pero terminan en un compromiso inquebrantable.

Mayoría B: Benedict Bridgerton. Lo tuyo es el alma y la creatividad. Te casarías con el hombre que te vea como su musa y no como una posesión. Buscas a alguien sensible, divertido y que no tenga miedo de romper las reglas de la sociedad por estar contigo. Tu boda sería bohemia, glamurosa y con mucha champaña.

Mayoría C: Colin Bridgerton. Eres la reina de la conexión emocional. Para ti, no hay nada más sexy que un hombre que te conoce de toda la vida y que de pronto te mira como si fueras lo más hermoso del mundo. Buscas estabilidad, risas y alguien que viaje contigo por todo el planeta.

Mayoría D: Simon Basset, Duque de Hastings. Te gusta el fuego y el misterio. Te casarías con el hombre que “no cree en el matrimonio” hasta que te conoce a ti. Buscas una química física devastadora y una intensidad que te haga vibrar. Eso sí, prepárate para lidiar con un poquito de drama antes de tu “felices para siempre”.