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Amor y Sexo

TEST: ¿Con qué personaje de los Bridgerton te casarías?

Responde estas preguntas y descubre qué Bridgerton está escrito en tu destino y en tus deseos.

Marzo 31, 2026 • 
Scarlet Valencia
Regé-Jean Page ya no estará en la temporada 2 de 'Bridgerton'

Querida lectora, deja de soñar con carruajes y empieza a medir tu nivel de intensidad emocional. Todas decimos que queremos un amor tranquilo, pero en el fondo, nos morimos por un vizconde con problemas de compromiso o un duque con un pasado oscuro. Saca tu abanico, sírvete una copa de champán y prepárate para saber quién de los hombres de la alta sociedad londinense caería rendido a tus pies.

INSTRUCCIONES: Anota la letra que más se repita en tus respuestas.

1. Tu date ideal de fin de semana es...

  • A. Una cena súper formal, muy elegante y donde todos nos vean llegar.
  • B. Perdernos en una galería de arte o un concierto indie donde nadie nos conozca.
  • C. Un picnic relajado en el parque hablando de mil cosas y riendo sin parar.
  • D. Una noche intensa de pasión en un hotel de lujo, sin muchas preguntas.

2. ¿Cuál es tu mayor red flag en un hombre?

  • A. Que sea demasiado controlado por su familia o sus deberes.
  • B. Que sea tan bohemio que nunca sepa qué quiere de la vida.
  • C. Que sea tan “buen amigo” que le dé miedo dar el siguiente paso.
  • D. Que tenga un trauma con su pasado que no lo deje confiar en nadie.

3. Si te enviaran un arreglo de flores, preferirías que fuera:

  • A. El ramo más grande y costoso de la ciudad con una tarjeta formal.
  • B. Flores silvestres que él mismo recogió pensando en mí.
  • C. Mis flores favoritas (porque él puso atención cuando lo mencioné).
  • D. Una sola rosa roja, pero con una nota que me deje sin aliento.

4. ¿Cómo manejas un conflicto en pareja?

  • A. Discuto con argumentos, pero siempre cuidando las apariencias.
  • B. Me desaparezco un rato para procesar mis emociones a solas.
  • C. Intento hablarlo de inmediato porque no soporto estar peleada con mi mejor amigo.
  • D. La tensión explota... y probablemente terminamos arreglándolo con sexo de reconciliación.
Nicola Coughlan adelanta que la temporada 2 de 'Los Bridgerton' será más ‘hot’ ?

¿Quién es tu Lord?

Mayoría A: Anthony Bridgerton. Eres una mujer que valora el orden, la ambición y la lealtad. Buscas a alguien que sepa tomar el mando, aunque a veces sea un poco cabeza dura. Tu romance ideal es de esos que empiezan con una “rivalidad” eléctrica pero terminan en un compromiso inquebrantable.

Mayoría B: Benedict Bridgerton. Lo tuyo es el alma y la creatividad. Te casarías con el hombre que te vea como su musa y no como una posesión. Buscas a alguien sensible, divertido y que no tenga miedo de romper las reglas de la sociedad por estar contigo. Tu boda sería bohemia, glamurosa y con mucha champaña.

Mayoría C: Colin Bridgerton. Eres la reina de la conexión emocional. Para ti, no hay nada más sexy que un hombre que te conoce de toda la vida y que de pronto te mira como si fueras lo más hermoso del mundo. Buscas estabilidad, risas y alguien que viaje contigo por todo el planeta.

Mayoría D: Simon Basset, Duque de Hastings. Te gusta el fuego y el misterio. Te casarías con el hombre que “no cree en el matrimonio” hasta que te conoce a ti. Buscas una química física devastadora y una intensidad que te haga vibrar. Eso sí, prepárate para lidiar con un poquito de drama antes de tu “felices para siempre”.

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