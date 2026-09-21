¿Te atraen los hombres que ya tienen pareja? La psicología tiene una explicación

¿Has notado que un hombre te resulta mucho más atractivo cuando descubres que ya tiene pareja? Durante años, la psicología ha estudiado este curioso fenómeno, para determinar cuál es la razón de que sientas ese interés en particular.

Una posible explicación está en la llamada “copia de pareja”, una idea que sugiere que podemos percibir a alguien como más atractivo cuando vemos que otra persona ya lo eligió como pareja, lo vemos más deseable.

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¿Por qué te atraen los hombres que ya tienen pareja?

En términos simples, saber que un hombre tiene novia podría hacer que algunas personas lo perciban como más atractivo o deseable, porque interpretan esa relación como una señal de que posee cualidades que otra persona valoró.

Seguridad: puede parecer más seguro de sí mismo al verlo desenvolverse en una relación.

Habilidades sociales: tener pareja puede dar la impresión de que sabe relacionarse y conectar con otras personas.

Estabilidad: algunas personas pueden asociar una relación estable con responsabilidad o compromiso.

Capacidad para vincularse: el hecho de mantener una relación puede interpretarse como una señal de que sabe construir un vínculo afectivo.

Atractivo social: si otra persona lo eligió, puede surgir la percepción de que “algo debe tener” que resulta atractivo.

Validación: saber que alguien más lo considera deseable puede aumentar su atractivo a nuestros ojos.

¿Por qué te atraen los hombres que ya tienen pareja?

Que te atraiga un hombre con pareja, no significa que quieras una relación con él

Su falta de disponibilidad puede aumentar el interés en él, ya que lo difícil de conseguir puede percibirse como más deseable; sin embargo, sentir atracción no es lo mismo que querer construir una relación.

Una persona puede resultar interesante o físicamente atractiva y, al mismo tiempo, no existir intención de interferir en su relación.

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