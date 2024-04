Si te cuesta mucho llegar al orgasmo, prueba con el método Dodson, pionero en placer femenino

Betty Dodson, la estrella de la segunda ola del feminismo descubrió que una de las batallas más importante del movimiento se encuentra en el ámbito sexual…

El contexto de Betty Dodson no fue el más amable para hablar de sexualidad femenina, sin embargo, ella se encargó de abrirle la puerta a la conversación del placer y los orgasmos de miles de mujeres que acudieron a su expertise para conocer su cuerpo y disfrutar de todo aquello que históricamente había sido negado para la mitad de la población mundial.

Betty Dodson descubrió que no hay batalla feminista completa si además de luchar por los derechos políticos, sociales, económicos y culturales de las mujeres, no se añaden los derechos sexuales y reproductivos como un básico de la liberación, además, Betty también se dedicaba al arte, por lo que su sensibilidad le permitía considerarse un agente de cambio y no una víctima indefensa e inmóvil ante la desigualdad.

Betty Dodson y el movimiento sex-positive

Ella nació en 1929 y fue la segunda hija de cuatro, todos sus hermanos eran varones por lo que tuvo una relación muy especial con su madre a quien reconocía como su principal inspiración e influencia para revalorizar la vida sexual femenina.

En 1960 Betty Dodson descubrió que un buen número de mujeres a su alrededor jamás habían disfrutado de un orgasmo, según estudios serios en la materia cerca del 90% de los hombres estadounidenses de entre 18 y 59 años declararon haber tenido un orgasmo durante su relación sexual más reciente mientras que sólo el 65% de mujeres en las mismas condiciones reconocieron el clímax en su última relación sexual.

Otros estudios estiman que entre el 5 y el 10% de las mujeres nunca han tenido un orgasmo, ni solas ni con su pareja lo cual le pareció alarmante a Dodson por lo que decidió crear una pedagogía del orgasmo a través de la cual enseñó a miles de mujeres que llegaron al noveno piso del edificio donde Dodson vivió hasta el día de su muerte y donde impartía talleres y fue reconocida como la madrina de la masturbación.

Método Dodson para alcanzar el orgasmo

Para poner en práctica el método Dodson es necesario un dildo, lubricante y un vibrador de clítoris. Olvídate de los prejuicios y disfruta al máximo esta experiencia.

Método Dodson paso a paso

Túmbate boca arriba con las piernas flexionadas y separadas a la distancia de las caderas. Asegúrate de estar cómoda, con una almohada bajo la cabeza.

Empieza a balancear la pelvis hacia delante, en dirección al ombligo, mientras aprietas y relajas alternativamente los músculos del suelo pélvico y haces rodar la pelvis hacia el suelo.

Inhala mientras meces la pelvis hacia delante y aprietas, y exhala cuando muevas la pelvis hacia el suelo y sueltes los músculos del suelo pélvico.

Una vez que le cojas el truco al movimiento combinado con las técnicas de respiración y compresión, puedes empezar a añadir la penetración vaginal con el dildo y la estimulación del clítoris con el vibrador.

Dodson creía que la oxigenación del torrente sanguíneo con la técnica de respiración adecuada es esencial para la congestión del clítoris, además de que te ayuda a relajarte y avanzar a tu propio ritmo al mover la cadera como si estuvieras bailando recostada.