5 Señales de que ya estás lista para casarte

Encontrar a una persona con la que puedas compartir el resto de tu vida no es fácil, es una decisión muy complicada. Debes considerar ciertos puntos antes de dar el “sí”; uno de ellos es estar completamente segura de que estás lista para compartir tu vida con alguien. El objetivo del matrimonio es que tengas un apoyo incondicional pero que tú también seas un pilar para tu pareja.

Características que indican que estás lista para casarte

Ya cumpliste tus metas personales

Antes de caminar hacia el altar, es necesario que te tomes un tiempo para analizar si ya cumpliste todas tus metas personales; esos sueños que debes cumplir sola, ¡ojo, no quiere decir que casada no puedas hacerlo! Pero hay experiencias que te impulsan a crecer más como persona si las realizas sin ayuda de nadie.

Metas personales Foto: Getty Images

Es el indicado

Sabes que estás con el hombre correcto cuando no tienes dudas. El noviazgo está diseñado socialmente para que se conozcan y se den cuenta si realmente funcionan como pareja. En el instante que decidas casarte él será tu familia, tu equipo y tu compañero de vida, lo ideal es que sean capaces de compartir todo.

Es el indicado Foto: Getty Images

Van al mismo rumbo

Antes del matrimonio, es indispensable que hables con tu pareja de las metas que tienen en común; esto no significa que tienen que pensar de la misma forma, pero sí caminar hacia el mismo camino, de lo contrario, alguno de los dos deberá renunciar a sus sueños y eso en un futuro podría traerles problemas.

¿Cómo saber si estás lista para casarte? Foto: Getty Images

Sabes estar sola

¡Suena fácil pero no lo es! Aprender a estar sola implica que no dependes emocionalmente de nadie para sentirte bien, al contrario, entiendes lo que es complementarse y no confundes el término con completarse.

Sabes estar sola Foto: Getty Images

No te da miedo el compromiso

Si ves el matrimonio como una posibilidad en tu vida, significa que no le tienes miedo al compromiso pues estás dispuesta a poner todo de tu parte para que las cosas funcionen, incluso en esos días en los que todo pinta mal.

No te da miedo el compromiso Foto: Getty Images

Casarte es un acto de amor, antes de tomar la decisión haz un análisis en ti misma para determinar lo que quieres. Habla con tu pareja para saber si están en la misma sintonía antes de dar cualquier paso.