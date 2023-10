Señales de que tú y tu pareja son para toda la vida, lo explica la ciencia

La ciencia por fin lo explica, sí hay manera de saber si tú y tu pareja son para toda la vida a través de estas cuatro señales de compatibilidad inequívoca, sigue leyendo para saber de qué se trata cada una…

Definitivamente, amar no significa estar juntos para siempre, es muy común que las personas se aman de verdad tengan baja compatibilidad que no les permite consolidarse como una pareja para toda la vida y como es muy difícil anticiparse para saber intuitivamente, la ciencia explica si hay o no indicadores de que tú y tu pareja serán para siempre.

Algunas especulaciones sobre la psicología del amor para toda la vida apuntan a tres posibles habilidades de pareja que refuerzan un lazo sentimental de por vida ya que no todas las parejas los reúnen y es el potencial motivo por el cual no se consolidan, cabe destacar que el objetivo de estas investigaciones no ha sido evaluar como buenas o malas relaciones humanas, simplemente como duraderas o perecederas.

Básicamente se trata de:



Capacidad para solucionar conflictos

Satisfacción sexual

Admirarse mutuamente

Parece lógico que estos sean indicadores precisos para conocer la compatibilidad de la pareja y su potencial destino, sin embargo, la revista Psychological Review también puso su granito de arena con un estudio llamado Teoría de Evolución de la Pareja donde explica que existen cuatro pilares que los especialistas detrás llamaron lentes de una relación

Los pilares o lentes de una relación que es para toda la vida

Lente común

Este lente define si en términos generales tú y tu pareja son compatibles a través de ciertos valores que comparten en la vida como los roles que deben desempeñar cada uno en la relación, por ejemplo, el cómo se dividen los gastos, si los detalles tienen cabida en el romance, cuánto tiempo deben compartir juntos y la frecuencia con la que deben hablar.

Este gran espectro de compatibilidad también contempla incluso si las respectivas visiones de familia que tiene cada uno son compatibles.

Lente perceptora

El lente perceptor se refiere a los deseos y las convicciones que tienes en lo particular e incluso en los patrones que repites de una y otra relación. Detectar la compatibilidad en este lente a veces suele ser complicado ya que no son valores estrictamente medibles, pero si pueden valorarse tendencias de compatibilidad.

Aquí tienen su campo de acción las medidas de autocuidado que hacemos habitualmente en nuestra vida como tomar terapia, hábitos de vida y hasta de consumo.

Lente principal

El lente principal tiene su área específica dentro del mundo de las ideas y los idealismos que tenemos sobre una relación amorosa, particularmente de las expectativas que le asignamos al amor.

Ser realistas sobre una relación de pareja no significa bajar los parámetros del control de calidad que debemos aplicar a nuestras relaciones sentimentales, sino al margen de negociación y comunicación que podemos establecer.

Lente del objetivo

Este es quizá el lente más relevante y con el que deberíamos iniciar una relación. Se trata de una profunda reflexión sobre lo que quieres individualmente antes y durante una relación. ¿Realmente estás dispuesta a construir una relación para toda la vida? ¿Este proyecto en pareja hace click con tus planes individuales a nivel profesional, por ejemplo?

Considerar estos parámetros al iniciar una relación ayuda a construir relaciones más sanas y duraderas si ese es tu proyecto de vida.