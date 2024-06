Señales de que tu pareja sí es la persona indicada

El amor se construye todos los días por lo que no debes perder de vista alimentarlo con detalles todos los días…

Si te encuentras en una relación sentimental y alguna vez te has preguntado si tu pareja es la persona indicada para ti, probablemente también te has imaginado ese escenario en el que envejecen juntos y la historia no tiene fin.

Aunque las cosas no siempre salen como quisiéramos, vale la pena imaginar el mejor de los escenarios junto a la persona especial que habita tu corazón, por ello, hoy en Cosmopolitan hemos preparado para ti las señales inequívocas de que tu pareja sí es la persona indica, siempre y cuando ambos estén dispuestos a hacer todo por su relación.

Te hace sentir bien contigo misma

Un irrenunciable para una pareja exitosa es que no haya dudas ni cuestionamientos sobre ti misma, es decir, la persona indicada no te hará sentir mal con tus decisiones, tus gustos y tus anhelos. Por el contrario, te apoyará y elogiará constantemente para que no pierdas la motivación.

Te hace sentir bien contigo misma Getty images

Te escucha

La comunicación es imprescindible en una relación de pareja, más allá de estar de acuerdo o no, la persona indicada estará dispuesta a escucharte y respetar tu opinión o bien, dialogar pacífica y respetuosamente cuando sus puntos de vista no coinciden.

Te escucha Getty images

No tienes miedo de expresarte

Si en ocasiones te quedas callada para no pelear, amiga date cuenta, ahí no es. Recuerda que el amor es hogar y una no anda de puntitas en su casa. La confianza de expresarte sin miedo a que se enoje es de suma importancia para una relación sana.

No tienes miedo de expresarte Getty images

Tiene buena relación con tus seres queridos

Escucha a las personas que te rodean cuando te dicen que tu pareja no les da buena espina, a veces el enamoramiento nos mantiene cegadas y para ello es necesario escuchar la opinión de las personas que te quieren y están cerca de ti.

Si tus seres queridos aprecian a tu pareja y reconocen que es un buen partido para ti, es una buena señal.

Tiene buena relación con tus seres queridos Getty images

Tiene detalles sin importar la fecha

No se trata de que tenga destalles extravagantes contigo, de hecho, los detalles sorpresa en un día inesperado tienen mayor valor sentimental ya que tú pareja no necesita sentirse presionado por una fecha específica, simplemente le nace tener un detalle bonito contigo.

Tiene detalles sin importar la fecha Getty images

Recuerda que el amor es una plantita a la que hay que regar todos los días, si tú y tu pareja están dispuestos a hacerlo: felicidades, es la persona indicada para ti.