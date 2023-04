5 Señales de que es momento de dejar de mandarle mensajes

Los primeros meses del enamoramiento suelen ser la fase más emocional de todo este ciclo, pues es justo ese punto en donde todo resulta nuevo y excitante, cada día puede convertirse en una aventura más por descubrir, sin embargo, también se trata de una etapa decisiva para el futuro; es aquí donde cada quien tomará la decisión de seguir adelante o abandonar esta relación. Si le has escrito a esa persona sin recibir respuestas, continúa leyendo para saber lo que debes hacer.

Ya no escribas más mensajes

Le toma días contestarte

Sí, es verdad que el trabajo y los labores del día a día impiden que las personas se respondan mensajes rápidamente; incluso se puede decir que es completamente sano que cada quien tenga su propio espacio y eviten estar comunicados todo el tiempo, sin embargo, cuando a esa persona le toma días responderte sin antes avisarte que estará ausente por alguna razón, bien puede interpretarse como una señal de desinterés.

Sus respuestas son cortantes

Independientemente de lo mucho que tú escribas para que la conversación fluya rápidamente, esta persona se limita a enviarte mensajes cortos, típicamente respondiendo a lo que tú preguntes pero sin mostrar interés alguno en tu día o sin devolver las preguntas que tú haces. Es claro que el interés ha desaparecido pero simplemente prefiere evitar decirlo.

Nunca inicia la conversación

Otro factor importante a tomar en cuenta es qué tan a menudo te envía mensajes que dan por iniciada la conversación. Si por el contrario, consideras que todos sus chats siempre comienzan porque tu lanzas el primer “hola” o “¿cómo estás?”, quizás sea un buen momento para preguntarte si realmente está interesado en ti.

Está en línea pero no responde

¿Te has dado cuenta que está en línea pero no ha respondido nada de lo que enviaste?, si lo has notado en varias ocasiones, sí, es una señal de alarma. No obstante, no caigas inmediatamente en la desesperación y dale algo de tiempo, quizás está atendiendo una situación del trabajo por mensajes.

Tampoco te habla en persona

Recuerda que lo más importante en cualquier relación es la interacción en físico, no la digital. Y si no pueden mantener una conversación en persona, lo mejor es no hacerlo por mensajes, nadie merece tu atención si no es capaz de darse unos minutos para mirarte.

Antes de tomar la decisión de dejar de mandarle mensajes, debes analizar todo el contexto, quizá es una persona muy ocupada o simplemente la tecnología no es lo suyo, pero si no es así y sigue todos estos comportamientos, es momento de desertar.