Razones por las que tu pareja está todo el tiempo pegado al teléfono

Si tu pareja todo el tiempo está pegado al celular y eso te despierta ciertas dudas, ¡aquí te damos una lista de razones que justifican lo que puede estar pasando!

Ya sea para estar en comunicación con los demás, enterarse de las últimas novedades en el mundo o cuestiones laborales, hoy en día es una realidad indiscutible que todos y todas están conectados a la red mediante un celular. Bien podríamos decir que un teléfono inteligente es uno de los inventos más grandes del siglo XXI, una herramienta a la que se le pueden dar usos infinitos, sin embargo, es necesario mencionar que también se trata de un arma de doble filo, pues ha traído consigo una gran lista de problemas para las relaciones en pareja.

Foto: getty images

El celular se ha convertido en el enemigo público número uno de muchas relaciones, pues su uso desmedido suele crear tensiones e incluso rompimientos. ¿Estás viviendo esta situación y quieres saber qué está sucediendo?, descubre aquí las razones por las que tu pareja está todo el tiempo pegado al celular. Te recomendamos leer: Cómo empezar el año sin relaciones tóxicas

Motivos por los que tu pareja revisa el celular

Circunstancias especiales

Esta situación no debe significar necesariamente que existe un gran problema que debe resolverse con urgencia. Dependiendo del contexto y la situación por la que está pasando tu pareja, se puede ver obligada a estar revisando constantemente el celular, por ejemplo: tiene un empleo que así lo requiere o está buscando trabajo, espera noticias de un familiar enfermo, etc.

Adicción

Las maneras en las cuales se ha manejado la información durante esta última década es radicalmente diferente a las de los últimos años del siglo XX; la información está en constante movimiento y llega a las personas en cuestión de segundos. Este fenómeno ha provocado que muchos no puedan apartarse de sus redes sociales, pues tienen la necesidad de estar conectados al mundo todo el tiempo. Te recomendamos leer: La crisis de los 7 años en las relaciones, ¿mito o realidad?

Falta de interés

Si las circunstancias especiales y la adicción ya han sido descartadas, es momento de pensar que algo no anda bien en la relación. Usar las redes sociales en plena cita o cena sí que puede ser interpretado como falta de interés o aburrimiento. Son muchas las parejas que optan por dejar de lado el móvil cuando están juntas, precisamente para que nada los distraiga y puedan pasar tiempo de calidad.

Foto: Getty images

Infidelidad

Hay que tener mucho cuidado al considerar esta razón porque podrías terminar acusando a tu pareja de algo que no está haciendo, y eso solo haría mucho más grande el problema. Podría tratarse de una infidelidad si notas que tu pareja se esfuerza particularmente para que tú no veas su pantalla o lo que sea que esté haciendo en el teléfono. Si sientes que es tu situación, no armes planes elaborados para descubrirlo; habla del tema de manera clara, directa y responsable.

Foto: Getty Images

Ahora ya conoces algunos motivos que pueden justificar que tu pareja use el teléfono todo el tiempo, lo más recomendable es que hables con él para que te exponga sus razones. Te recomendamos leer: Danna Paola ayudó a pareja a comprometerse en pleno concierto