¿Qué significa estar enamorada de dos personas al mismo tiempo?

¿Puedes amar a dos personas simultáneamente? Es una pregunta que probablemente no tiene una respuesta clara y que nos hemos hecho más de una vez en la vida. De hecho, es posible que hayas tenido un momento de dificultad para elegir entre dos amores, problemas para entender tus sentimientos y comprender tu corazón dividido en dos. Para cada uno de nosotros hay situaciones completamente diferentes y a menudo es difícil de entender si estamos realmente enamorados de dos persona, o si simplemente es un enamoramiento simple.

Dos mundos

Amar a dos personas al mismo tiempo representa algo muy complicado de manejar y este tipo de situación en muchos casos dice algo sobre nosotros y el tipo de sentimientos que tenemos, no solo por las personas, sino sobre todo por lo que está sucediendo en nuestra vida. Es muy común, de hecho, encontrarnos en esta situación cuando tenemos una persona estable y confiable a nuestro lado, con quien estamos construyendo y concebiendo un proyecto de vida juntos. En algunos casos, el miedo a un futuro tan seguro y estable puede empujar a algunas personas a buscar un escape. De esta manera, se desencadena el deseo de alguien capaz de ser impredecible y nuevo, y hay muchas situaciones de conflicto en lasque tenemos, por un lado una persona confiable y segura, de quien refugiarse en busca de tranquilidad, y por otro, una persona aventurera hacia el cual vamos cuando necesitamos un impulso en la vida.

¿Amar a dos personas es una contradicción?

Amar a dos personas al mismo tiempo, querer dos mundos diferentes puede considerarse una especie de contradicción, pero en realidad no es así. De hecho, es difícil encontrar una persona que pueda satisfacer plenamente nuestras necesidades, incluido el deseo de aventura y la estabilidad, y hay momentos en la vida en los que uno de estos dos rasgos se hace cargo del otro y otros momentos en los que logras mezclarse perfectamente. Además, estas son sensaciones que son parte de nosotros y de nuestro camino de crecimiento.

¿Dos amores o síntomas de otra cosa?

Si nos encontramos en una situación que nos lleva a tener dos relaciones al mismo tiempo, también debemos hacernos una pregunta sobre nuestra relación “primaria”. A veces, dejar que otra persona entre a nuestra vida puede ser el síntoma de que algo no está funcionando como debería. Si vivimos en una relación que ya no nos satisface, a veces puede suceder que inconscientemente busquemos una ruta de escape, algo que nos aleje de ese tipo de insatisfacción. Esta es una experiencia que también experimentamos en la amistad: un amigo o amiga a la que le tenemos cariño se escapa poco poco porque las elecciones que hemos tomado naturalmente alejan. Lo mismo también puede suceder en una relación que ha durado año porque la vida lleva a diferentes elecciones, gustos y pasiones hasta el punto de no tener ningún punto de contacto verdadero. Sin embargo, todo esto podría ser difícil de entender, y la entrada de una nueva persona a la escena nos permite abrir los ojos.

Este artículo fue originalmente publicado en Cosmopolitan Italia