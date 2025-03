¿Qué pasa si nunca me he sentido realmente atraída por nadie?

Si alguna vez te has preguntado “¿por qué no me gusta nadie?”, antes de agobiarte, es importante entender que estas dudas son 100% válidas. La atracción es algo complejo, y no todas las personas la viven de la misma manera o con la misma intensidad.

Aunque no lo creas, el no sentir atracción por alguien es más común de lo que piensas. El no sentir atracción romántica o sexual puede ser por factores emocionales, biológicos o incluso de orientación sexual.

En el caso de ser algo relacionado con tu orientación sexual podrías ser asexual, lo que significa que no experimentan atracción sexual de la manera tradicional. Sin embargo, hay muchas razones por las que podrías no sentir atracción, y no todas tienen que ver con la asexualidad.

Puede ser que simplemente no has encontrado a la persona adecuada que realmente te despierte interés. Algunas personas necesitan una conexión emocional profunda antes de sentir atracción física o romántica.

Este fenómeno se relaciona con la demisexualidad, que es cuando una persona solo siente atracción después de desarrollar un vínculo emocional fuerte con alguien. Por otra, parte puede ser una fase en las que no sientes atracción porque están enfocadas en otras áreas de tu vida. Incluso puede ser que simplemente no sientes interés por las relaciones románticas o sexuales, y eso también es válido.