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Amor y Sexo

¿Qué pasa cuando sales con alguien de tu mismo signo? Esto dice la astrología de su compatibilidad

Salir con alguien de tu mismo signo no es ni bueno ni malo, ¡es una experiencia intensa!

Abril 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
Lo bueno y la malo de salir con alguien de tu mismo signo

Lo bueno y la malo de salir con alguien de tu mismo signo

Getty Images

Durante años se ha dicho que los polos opuestos se atraen pero, ¿qué pasa cuando te enamoras de alguien con quien compartes el mismo signo y te entiende sin tantas explicaciones, la conexión simplemente es única, casi mágica.

Sin embargo, no todo es color de rosa, pues así como pueden compartir rasgos, emociones y formas de ver la vida e incluso de querer, también sus mismo defectos se verán reflejados, y esto puede hacer que la relación se vuelva compleja.

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Lo bueno y la malo de salir con alguien de tu mismo signo

Cuando dos personas del mismo signo se encuentran y se enamoran, la compatibilidad nace de forma natural y puede ser muy intensa en todos los sentidos.

Aries

Salir con otro Aries implica una relación intensa y directa, donde ambos comparten independencia, honestidad y una fuerte iniciativa. La conexión es apasionada y sin filtros, pero el principal reto es el choque de egos y personalidades dominantes.

Si logran respetar su libertad y verse como aliados, pueden construir una relación llena de energía, pasión y movimiento constante.

Tauro

Salir con alguien del mismo signo si eres Tauro ofrece una relación tranquila, estable y basada en la lealtad, donde ambos comparten el mismo ritmo y deseo de construir algo sólido.

Sin embargo, la comodidad y la terquedad pueden generar estancamiento o silencios prolongados en los conflictos, pero si mantienen apertura y priorizan la paz sobre tener la razón, pueden lograr un vínculo seguro y duradero.

Géminis

Dos Géminis forman una relación dinámica, divertida y llena de estímulos, donde la comunicación, la curiosidad y la libertad son protagonistas, es una pareja que se entiende sin juicios y evitan el aburrimiento, pero el reto es no quedarse solo en lo superficial o intelectual.

Si logran abrirse emocionalmente y mostrarse vulnerables, pueden construir una unión libre, inteligente y muy renovadora.

Cáncer

Dos Cáncer crean una relación muy emocional, basada en la empatía, el cuidado y una lealtad profunda, donde ambos se entienden sin necesidad de palabras; sin embargo, el reto es no absorber demasiado los estados de ánimo del otro ni caer en silencios que generen reproches.

Si mantienen una comunicación clara y honesta, pueden construir un vínculo sólido, protector y muy intenso.

Leo

Dos Leo forman una pareja intensa, carismática y llena de pasión, donde ambos se admiran, se apoyan y disfrutan de una relación vibrante y ambiciosa; sin embargo, el principal reto es el choque de egos y la posible competencia por el protagonismo.

Si logran ser generosos y celebrar el brillo del otro, pueden construir una relación poderosa, respetuosa y llena de complicidad.

Virgo

Dos Virgo forman una relación muy práctica, lógica y estable, donde ambos comparten la atención al detalle, la responsabilidad y la forma de demostrar amor a través de hechos, pero el reto es la autoexigencia y la tendencia a criticar o analizar demasiado.

Si logran relajarse y ser más tolerantes con los errores, pueden construir una relación sólida, eficiente y muy honesta.

signos zodiacales

Lo bueno y la malo de salir con alguien de tu mismo signo

Freepik

Libra

Los Libra forman una relación armoniosa, diplomática y equilibrada, donde ambos evitan el conflicto y valoran la paz, el respeto y la belleza en la convivencia, pero el reto es la indecisión y la tendencia a evitar problemas importantes.

Si aprenden a enfrentar las conversaciones difíciles y tomar decisiones juntos, pueden construir una relación muy equilibrada y estable.

Escorpio

Los escorpianos forman una relación muy intensa, profunda y magnética, basada en la lealtad absoluta y una conexión emocional muy fuerte, y aunque se entienden en lo más profundo, el reto es evitar la desconfianza, los juegos de poder y el rencor.

Si aprenden a confiar y soltar el control, pueden construir un vínculo muy poderoso y transformador

Sagitario

Dos Sagitario forman una relación libre, divertida y llena de aventura, donde ambos comparten honestidad, optimismo y amor por la independencia, ellos se entienden sin restricciones y disfrutan de una conexión ligera y espontánea. El reto es evitar la evasión de problemas y aprender a afrontar lo emocional cuando la relación se vuelve seria.

Si logran comprometerse, pueden tener un vínculo muy auténtico y sincero.

Capricornio

Dos Capricornio forman una relación sólida, estable y basada en la ambición, el esfuerzo y la lealtad, donde ambos se entienden en su forma seria de ver la vida, el reto es no convertir la relación en solo responsabilidades y descuidar el lado emocional.

Si aprenden a relajarse y cuidar el cariño, pueden construir un vínculo muy fuerte e inquebrantable.

Acuario

Los Acuario forman una relación muy libre, mental y basada en la amistad, donde ambos respetan su independencia y disfrutan de una conexión original y estimulante, pero el reto para ellos es que la relación no se vuelva demasiado fría o distante por evitar la intensidad emocional.

Si aprenden a conectar también desde los sentimientos, pueden tener un vínculo único e imparable.

Piscis

Dos Piscis forman una relación muy emocional, intuitiva y profunda, donde ambos se entienden sin palabras y crean un refugio de empatía y sensibilidad, su retos es no idealizar la relación ni perderse en las emociones, ignorando la realidad.

Si mantienen los pies en la tierra y se comunican con claridad, pueden construir un amor muy sanador y profundo.

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