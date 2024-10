¿Qué hacer si sientes que tu pareja te quiere, pero no está enamorado de ti?

Si consideras que hay un distanciamiento entre tú y tu pareja, es probable que la relación ya se encuentre en otra etapa…

Cuando una relación de pareja inicia uno de los componentes más poderosos para mantenerla viva es la pasión, este sentimiento de intensa atracción mutua en el que ambos quieren estar juntos todo el tiempo y compartir cada detalle de su vida individual es lo que va construyendo sentimientos más sólidos como el amor.

Esto no quiere decir que la pasión y el amor sean contrarios, de hecho, el ideal de pareja es que ambos sentimientos prevalezcan en todo momento, sin embargo, conforme pasa el tiempo la disminución de la pasión puede percibirse por la parte más sensible de la relación como un distanciamiento físico y emocional, lo cual tiende a interpretarse como un desenamoramiento, aunque no siempre es así.

De acuerdo con Samantha Rodman Whiten, terapeuta de parejas, explica en un artículo publicado en Your Tango que generalmente son las mujeres quienes experimentan esta preocupación al terminar la etapa de ‘la luna de miel’ ya que requieren una mayor intimidad emocional, además, un estudio realizado en 2013 demostró que los hombres perciben más atractivas a sus parejas durante los primeros 4 años de relación.

Definitivamente, este último dato tiene una influencia importante en la forma en la que se desarrollan en lo adelante las relaciones ya que, al percibir menor atracción física, también hay un impacto en el deseo sexual.

La comunicación es clave durante esta etapa

No se descarta la posibilidad de que otros factores estén afectando la relación como una infidelidad o la pérdida de la confianza, por lo que es importante tomar en cuenta que estos factores merman la autoestima de la pareja y la parte afectada puede presentar síntomas de depresión.

Algunos expertos en salud emocional afirman que, al ser víctima de una infidelidad es probable que se presenten síntomas de estrés postraumático.

Aunque los motivos por los que puede distanciarse una pareja son múltiples, el principal es que, aparentemente, esto forma parte de un ciclo natural en la vida matrimonial, pero la manera más oportuna de atacar esa sensación es:

La infidelidad puede provocar estrés postraumático Getty images