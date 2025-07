¿Qué es la demisexualidad?

En el amor las cosas nunca son tan sencillas como nos gustaría, hay veces que aunque alguien te parezca guapísimo o tenga “todo para ser él ideal”, simplemente no sientes deseo por esa persona. Si te identificas con eso, puede que estés dentro del espectro de la demisexualidad.

Demisexualidad: sentir deseo solo cuando hay conexión emocional

La palabra puede sonar nueva o extraña pero muchas personas están empezando a reconocerse dentro de esta orientación. Ser demisexual significa que solo puedes sentir atracción sexual hacia alguien cuando ya existe un lazo emocional profundo. No es que estés “esperando” a sentir deseo, es que simplemente no aparece si no hay conexión.

Y no, no tiene que ver con timidez, traumas ni con “tener estándares muy altos”. Se trata de cómo funciona tu deseo y tu cuerpo. Es una orientación sexual válida dentro del espectro asexual, y aunque no se hable tanto de ella, cada vez hay más información al respecto.

¿Cómo saber si eres demisexual?

No hay un test mágico ni un diagnóstico oficial, pero aquí van algunas señales comunes:

• No sientes deseo sexual hacia personas que no conoces bien, por muy atractivas que parezcan.

• Te cuesta conectar con la idea del “instant crush”.

• Te sientes incómoda con las dinámicas de las one night stands.

• El deseo llega solo cuando ya hay confianza, intimidad emocional o una historia compartida.

¿Es lo mismo que ser asexual?

No exactamente, pero están relacionados. La demisexualidad se encuentra dentro del espectro asexual, lo que significa que comparte algunos elementos con la asexualidad, como no sentir deseo sexual de manera inmediata o constante. Pero, a diferencia de una persona completamente asexual, quien generalmente no experimenta deseo sexual en absoluto, las personas demisexuales sí pueden sentirlo solo que bajo condiciones específicas, principalmente emocionales.

También puede ayudarte a dejar de dudar de ti misma. No es que “no te guste el sexo” o que “no hayas encontrado a la persona indicada”. Simplemente, tu forma de conectar es distinta, más pausada y más profunda. Y eso es perfectamente válido.