Qué es el deseo a primera vista y cómo saber si lo has experimentado

“El mejor sexo que he tenido fue cuando engañé a mi novio en una fiesta”

Mi novio y yo estábamos pasando por un momento difícil y tratábamos de solucionar las cosas. Ambos hacíamos un esfuerzo por pasar más tiempo juntos, así que una tarde nos dirigimos a una fiesta. Lo que no sabía fue que estos planes terminarían en la mejor aventura de una noche de mi vida... pero a sus espaldas.

Entré a la fiesta llevando un pequeño vestido negro y tacones, y fue entonces cuando noté a Jack. Nuestras miradas se cruzaron des de el otro lado de la habitación, nunca había sentido una electricidad como esa. Esto no fue amor a primera vista, fue... fue deseo a primera vista.

Cuando mi novio estaba ocupado platicando con sus amigos me acerqué a Jack. Era alto, rubio y tenía la mandíbula más esculpida que jamás había visto. Si soy honesta, parecía un típico chico malo, y la manera en que me sonrió con total abandono me indicó que sabía que se veía bien.

Química, tensión y deseo sexual...

Todos los demás parecían ignorar nuestra química. Para ellos, solo estábamos hablando, pero había un destello en los ojos de Jack cuando me miraba que confirmaba que quería más. Salimos por un momento tranquilo, acercándonos cada vez más el uno al otro. La tensión era palpable entre nosotros.

Después de lo que pareció una eternidad de coqueteo y toques “accidentales”, por fin me besó. Sentí como si el mundo dejara de girar y por un momento olvidé que había venido con mi novio. Nuestros labios chocaron con urgencia mientras me recostaba en el pasto y gentilmente se movía hacia abajo, besando mi cuello. La gente empezó a salir de la fiesta y pronto nos levantamos y sacudimos antes de dirigirnos adentro para encontrar un lugar mucho más privado. Me siguió en las

escaleras y caímos en uno de los cuartos, besándonos y tocándonos donde pudimos. Llegamos a la cama y me subí encima de él, frotándome sobre su erección, que estaba dura como una roca. Nunca había engañado, y ciertamente no estaba orgullosa de lo que estaba haciendo, pero era como si una cuerda invisible me estuviera atrayendo hacia el Sr. Mandíbula Mortal y no pudiera alejarme.

No podíamos quitarnos la ropa lo bastante rápido y pronto estaba entre mis muslos. Justo cuando pensé que no podía estar más excitada, me dijo lo bien que sabía. Mis piernas comenzaron a temblar y lo atraje hacia mi cara para que pudiéramos besarnos una vez más.

Empecé a hacerle sexo oral, envolviendo mis labios alrededor de su miembro. Pero no fue suficiente: lo quería más cerca. Por fin, se introdujo en mí, mi boca en su hombro para evitar que gritara hasta hacer caer la casa. Pero antes de que alguno de nosotros pudiera terminar, alguien entró. Nos cambiamos a toda velocidad y salimos discretamente del cuarto antes de que alguien más, incluido mi novio, nos encontrara.

Unos días después Jack me mandó un mensaje. Me dijo que no podía dejar de pensar en mí y que quería terminar lo que empezamos. Sabía que no podía volver a verlo, pero fue la señal que necesitaba y terminé las cosas con mi novio. Aunque ahora estoy en una relación sana y amorosa con otra persona y mi ex ya no está alrededor, muy a menudo me encuentro a mí misma pensando en aquella noche. ¿Son todas las aventuras de una noche así de increíbles?