¿Qué da más placer, el ancho o el largo del miembro de tu pareja?

Este es uno de los debates más populares cuando se habla de placer en el sexo. ¿Es mejor un pene largo o uno más grueso? La realidad es que el placer femenino no depende solo del tamaño, sino de otros factores como la estimulación correcta, la conexión emocional y la compatibilidad sexual. Pero si hablamos de anatomía, aquí te explicamos qué impacto tienen el ancho y el largo.

Para empezar, es importante saber que el promedio del pene erecto es de 12-16 cm según estudios de la British Journal of Urology International. Aunque hay una idea de que “más grande es mejor”, lo cierto es que la vagina tiene una profundidad de 7-10 cm en estado relajado y se expande durante la excitación.

Ahora bien, un pene muy largo puede llegar a ser incómodo si no se usa la postura adecuada o si la lubricación no es suficiente. Por otra parte, este puede estimular ciertas zonas internas, pero el punto G está entre 3 y 5 cm de la entrada vaginal, así que el largo no es tan crucial para el placer.

En cuanto al grosor, este puede generar más fricción y contacto con las terminaciones nerviosas vaginales, lo que puede hacer que la estimulación sea más intensa. También puede generar una sensación de “llenado” que algunas mujeres disfrutan. Otro punto a favor es que la presión constante en la zona del punto G puede hacer que el placer sea más intenso.

Pero regresando a la duda inicial, ¿cuál es mejor? La realidad es que ni el largo ni el ancho determinan por sí solos el nivel de placer. La clave está en la estimulación adecuada, la conexión emocional y saber qué funciona mejor para cada persona. Recuerda que las posiciones también pueden hacer la diferencia.

En resumen, el placer no depende solo del tamaño, sino de cómo se usa. La compatibilidad, la estimulación previa y la comunicación en pareja llegan a ser mucho más importantes que unos centímetros de más o de menos. Así que en vez de preocuparse por medidas, lo mejor es explorar y descubrir qué funciona mejor para ambas partes.