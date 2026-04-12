“¿Por qué siento que mi pareja es más mi “roomie” que mi amante?”

El “Síndrome del Roommate” es el asesino silencioso de las parejas largas: de pronto, se vuelven expertos en logística doméstica pero extraños en la cama. Si el beso de buenos días ya se siente como un trámite administrativo, detente. Hoy vamos a romper esa inercia de “mejores amigos” para que vuelvas a ver a tu pareja como el objeto de tu deseo y no solo como la persona que divide el internet contigo.

Este fenómeno tiene un nombre clínico: desconexión íntima habitual. La psicóloga y experta en relaciones Esther Perel explica que el deseo necesita espacio y misterio para sobrevivir, dos cosas que la convivencia diaria suele destruir. Cuando la relación se vuelve 100% predecible, el cerebro deja de segregar dopamina ante la presencia del otro. Para revertirlo, no basta con “quererse mucho"; hay que aplicar cambios tácticos:



La regla de los 20 minutos: Dediquen 20 minutos al día a hablar de cualquier cosa que NO sea logística, como dinero, hijos, casa, trabajo. Esto reconecta el área emocional del cerebro. Fomenten la autonomía: Hagan actividades por separado. La ciencia del deseo afirma que necesitamos ver a nuestra pareja “brillar” en su propio elemento para que vuelva a encenderse la admiración. Citas con intencionalidad: Dejen de ir a cenar a los mismos lugares. Busquen actividades que disparen la adrenalina, tipo parques de diversiones, clases de baile, deportes, ya que la adrenalina se confunde fácilmente con la excitación sexual en el cerebro. Tacto no sexual: Recuperen el contacto físico que no tiene como fin el sexo como abrazos largos, tomarse de la mano, masajes. Esto eleva la oxitocina y prepara el terreno para la intimidad real sin la presión del desempeño. Rompan la “transparencia total": No tienen que contarse absolutamente todo. Mantener un poco de privacidad sobre tus pensamientos o planes personales reintroduce el misterio que alimenta el deseo.

Necesitamos ver a nuestra pareja “brillar” en su propio elemento para que vuelva a encenderse la admiración. Getty Images

Dato Cosmo

Se llama “inhibición reactiva”. Cuando el cerebro se acostumbra demasiado a un estímulo, algo así como tu pareja en pijama viendo Netflix, simplemente deja de reaccionar. ¡Cámbiale el escenario y verás cómo reacciona de nuevo! Deja de tratar a tu pareja como un socio y empieza a tratarlo como el extraño delicioso que conociste, porque el amor se mantiene con voluntad, pero la pasión se mantiene con creatividad.