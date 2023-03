Varias personas aseguran que el paso del tiempo es completamente relativo; se dice que mientras más ocupada estés más rápido sentirás que se va el día, ¿te ha pasado que mientras estás a lado de la persona que amas, sientes que el tiempo vuela?, esto tiene una explicación y aquí te vamos a decir cuál es.

¿Por qué el tiempo pasa rápido junto a tu pareja?

La explicación es triste y sencilla; cuando estás pasando un momento agradable y feliz, no estás al pendiente de qué tan rápido pasa ese instante, en cambio, cuando estás viviendo una situación desagradable o hay algún factor que no te hace sentir bien, tendrás la sensación de que todo va muy lento porque no estás disfrutando.

Amor y felicidad Foto: Getty Images

Cuando estas enamorada, tu cerebro comienza a segregar una serie de hormonas que te mantienen en un estado de felicidad constante, por eso parece que el tiempo se detiene, pues estás viviendo un momento de éxtasis, todo te parece bonito y ves el mundo color de rosa.

Cuando amas el tiempo pasa más rápido Foto: Getty Images

El cerebro tiene la facultad de extender o comprimir la sensación del tiempo cuando experimentas sentimientos de dolor, placer, felicidad, miedo o preocupación. Aunque no lo creas, la edad también es un factor que influye en esta situación.

¿Por qué se te pasa rápido el tiempo junto a la persona que amas? Foto: Getty Images

Todo depende del momento que estés viviendo, por ejemplo; en tu niñez parecía que los días duraban mucho más porque vivías un sinfín de experiencias nuevas, además a los 10 años, un año sólo representaba el 10% de tu vida pero cuando cumplas 40 años, un año será el 2.5%.

¿Por qué el tiempo pasa rápido junto a tu pareja? Foto: Getty Images

El tiempo es igual para todos, lo único que cambia es la manera en la que cada persona lo percibe; prácticamente depende de ti y de las cosas que la vida vaya poniendo en tu camino, eso determinará la rapidez con la que fluye el tiempo para ti.

Lo importante es que disfrutes cada instante de la vida, desde los momentos buenos hasta lo que parecen ser fatales. Recuerda que todo te trae un aprendizaje y lamentablemente no existe una fórmula mágica que detenga el tiempo.