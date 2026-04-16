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Amor y Sexo

¿Por qué los hombres no llegan al clímax durante la intimidad?

¿Te sientes frustrada? Te explicamos las causas físicas y psicológicas por las que ellos también pueden quedarse “a medias”.

Abril 16, 2026 • 
Scarlet Valencia
Mujer joven pensativa en su habitación, cuestionando su deseo sexual

¿Por qué los hombres no llegan al clímax durante la intimidad?

Freepik

Cariño, cálmate, te juro que no es porque no estés “sexy”. Nos han vendido la idea de que los hombres son máquinas que terminan en 5 minutos y siempre están listos. Por eso, cuando te topas con uno que simplemente no llega al final, entras en pánico. Spoiler: 9 de cada 10 veces, no tiene nada que ver contigo. La anorgasmia masculina es un tabú que necesitamos romper para que dejes de tomarte personal algo que es puramente biológico o mental.

De acuerdo con la Asociación Americana de Urología, estas son las causas más comunes:

  • Efecto de medicamentos: Los antidepresivos (ISRS) y algunos fármacos para la presión arterial son los culpables número uno. Retrasan la respuesta nerviosa de forma drástica.
  • Consumo de alcohol o sustancias: El alcohol es un depresor del sistema nervioso. Puede que tenga el deseo, pero el “cableado” no envía la señal final.
  • El “síndrome de la muerte": Ocurre cuando un hombre se masturba con un agarre demasiado fuerte o presión excesiva. Al llegar a la vagina, que es suave y cálida, la estimulación le parece insuficiente
  • Ansiedad de desempeño: Irónicamente, el miedo a terminar demasiado rápido hace que se sobre-concentren, bloqueando el reflejo eyaculatorio. Según el sexólogo Ian Kerner, el cerebro apaga el placer para enfocarse en la “tarea”.
  • Baja testosterona: Si sus niveles hormonales están por los suelos, el impulso neurológico para el clímax se debilita.
Si no logras detener el climax, toma nota a estos tips.jpg

La anorgasmia masculina es un tabú que necesitamos romper para que dejes de tomarte personal algo que es puramente biológico o mental.

Getty Images

Dato Cosmo

Se llama eyaculación retardada. A diferencia de la precoz, esta suele causar mucha más angustia en ellos porque sienten que “fallan” como hombres. ¡La paciencia es tu mejor herramienta aquí! Quítale la presión al final y disfruta la conexión, porque una experta en la materia sabe que la intimidad es exitosa cuando hay comunicación y placer.

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