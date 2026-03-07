Suscríbete
¿Por qué le da like a otras pero a ti ni te contesta el WhatsApp?

Descifra la psicología detrás de los likes de Instagram y por qué algunos hombres prefieren la validación externa al compromiso interno contigo

Marzo 07, 2026 • 
Scarlet Valencia
Uso del teléfono celular.jpg

Getty images

Es el mal de nuestra era. Ves que está activo, ves que reparte likes por todo el feed, pero tu mensaje sigue en “visto”. No se trata de “falta de tiempo”, sino de cómo el cerebro gestiona los estímulos y el compromiso emocional. Aquí la explicación científica:

La trampa de la dopamina intermitente

Dar un like es una acción de recompensa instantánea y sin riesgo. Psicológicamente, requiere un esfuerzo cognitivo mínimo que le devuelve una sensación de control y presencia en el mundo. Responder un mensaje de WhatsApp, en cambio, implica abrir un canal de comunicación bidireccional que exige energía, tiempo y, sobre todo, disponibilidad emocional.

La jerarquía de la atención (ya ves que sólo pueden hacer 1 cosa)

El cerebro masculino tiende a ser más compartimentado. Para él, “estar en Instagram” es una actividad aislada de “estar en una relación”. Puede estar consumiendo contenido de manera pasiva como un método de desconexión tras el estrés del día, mientras que contestarte a ti requiere salir de ese estado de relax para entrar en el modo “interacción activa”.

Miedo a la demanda emocional

En psicología, esto se conoce como evitación del compromiso inmediato. Si te contesta, sabe que vendrá otra pregunta o una conversación que lo obliga a estar presente. El like a una extraña es una interacción que nace y muere en un segundo; no le pide nada a cambio. Al no contestarte, está protegiendo su “burbuja de autonomía”, aunque sea de forma inmadura.

El refuerzo del ego

El like a otras personas suele ser una forma de reafirmar su propio atractivo en el mercado social. Es un mecanismo de validación externa: “Todavía soy visible, todavía pertenezco”. No necesariamente significa que quiera estar con esas personas, sino que necesita confirmar que el mundo digital sigue respondiendo a su presencia.

El comportamiento digital es el espejo de las prioridades reales. Si bien es cierto que las redes sociales están diseñadas para ser adictivas y distraernos, la psicología es clara: invertimos energía donde hay interés. No permitas que un algoritmo defina tu valor; recuerda que el hombre que realmente quiere estar presente, encuentra la forma de cerrar Instagram para abrir un diálogo contigo.

Scarlet Valencia
