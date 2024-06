¿Por qué es tan difícil superar al primer amor? La ciencia lo explica

El primer amor siempre es insuperable y se debe a una serie de procesos altamente satisfactorios que experimenta el cuerpo además de los que ocurren a nivel cerebral…

Seguramente una sola persona viene a tu pensamiento cuando alguien menciona las palabras mágicas ‘primer amor’ y es que esa primera experiencia queda grabada insuperablemente en la memoria por ciertos motivos fisiológicos que no podrían explicarse sino a través de la ciencia, pues probablemente tu primera relación no fue tan bonita como la recuerdas.

Las enseñanzas del primer amor sí determinan tus siguientes relaciones, por eso es necesario que hagas un recuento reflexivo de lo que sucedió aquella primera vez que entregaste el corazón para que descubras si aún hay algún lastre de ese romance que hoy no te permite relacionarte saludablemente, o bien, si aprendiste la lección y corregiste el rumbo de tus relaciones.

Este es el motivo por el que es tan difícil superar al primer amor

Al tener una primera experiencia sentimental con otra persona se desarrollan emociones y reacciones que no tuvimos durante la infancia con los lazos familiares, es decir, al amar por primera vez a una persona que no pertenece al núcleo familiar, las personas desbloquean zonas no exploradas del mapa emocional que combinadas con un toque de adrenalina e idealización se quedan grabadas de forma permanente en la memoria.

De hecho, la especialista en antropología de la Universidad de Rutgers, Helen Fisher, aseguró que la sensación de bienestar durante el proceso de enamoramiento con el primer amor es parecida a la que producen las adicciones por lo que es muy común que durante la ruptura se experimente síndrome de abstinencia.

A nivel fisiológico, la presencia del primer amor se vuelve tan placentera que se almacena en el hipocampo, la zona encargada de resguardar los recuerdos más profundos que incluyen lugares, momentos y olores, he ahí la razón por la que el primer amor modifica nuestras decisiones y la manera en la que nos comportamos ante ciertos escenarios sumamente emotivos.