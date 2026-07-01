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Amor y Sexo

Por qué el sexo casual a veces deja más vacío que satisfacción, según la psicología

“Solo era sexo” pero terminaste sintiéndote vacía. Te explicamos, desde la psicología, por qué el cuerpo y la mente no siempre están en la misma página.

Julio 01, 2026 • 
Pamela López
triste

¿Es malo que mi libido esté baja aunque sea joven?

Freepik

Has estado ahí: un encuentro que en el momento se sintió increíble, pero que después, ya sola en tu casa, te dejó con una sensación rara en el pecho que no sabes ni cómo nombrar. No es culpa, no es arrepentimiento exactamente, es más bien un vacío que no esperabas sentir considerando que “solo era sexo”. Resulta que la psicología tiene una explicación bastante clara de por qué pasa esto, y no tiene nada que ver con que hayas hecho algo mal.

Tu cuerpo cree que hubo vínculo, aunque tu mente diga que no

Durante el contacto sexual se activan sistemas neurobiológicos como la oxitocina y la dopamina, que generan una sensación de intimidad emocional aunque conscientemente hayas decidido que ese encuentro no significaba nada. El cuerpo, literalmente, “cree” que hay una conexión, mientras la mente intenta desvincularse racionalmente de lo que acaba de pasar, y esa desconexión entre lo que sientes y lo que te repites mentalmente puede generar bastante ansiedad o tristeza después.

No es que el sexo casual sea “malo”

Aquí es importante ser honestas: no se trata de que tener encuentros casuales esté mal o de que debas sentirte culpable por disfrutar tu sexualidad como quieras. El tema es que estas experiencias, cuando se viven sin presencia consciente o sin contención emocional, pueden dejar una sensación de vacío, sobre todo cuando se practican desde lugares de desconexión con una misma, de evasión, o de necesidades emocionales que en el fondo sí estaban buscando algo más de conexión.

Existe hasta un nombre para esa tristeza post-sexo

A ese fenómeno de sentir emociones negativas justo después del sexo, como ganas de llorar, irritabilidad o tristeza sin razón aparente, se le conoce como disforia postcoital, y aunque todavía es un tema poco estudiado, cada vez más mujeres reportan haberlo experimentado en algún momento.

La clave está en la honestidad contigo misma

Antes de un encuentro casual, vale la pena hacerte una pregunta simple pero incómoda: ¿de verdad solo quiero esto, o en el fondo estoy esperando que se convierta en algo más? Cuando tienes claridad sobre lo que realmente buscas y necesitas, es mucho más fácil disfrutar la experiencia sin ese costo emocional después. Y si notas que constantemente terminas sintiéndote vacía tras estos encuentros, no es debilidad ni estás “rota": es información valiosa sobre lo que tu cuerpo y tu mente en realidad están pidiendo.

Date permiso de escucharte, sin culpa y sin juicio.

vida sexual relaciones sexuales
Pamela López
Pamela López
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