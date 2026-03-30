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Amor y Sexo

Poliamor para principiantes: 3 reglas de oro para proponer una relación abierta

Descubre cómo abrir la conversación del poliamor con responsabilidad afectiva y límites claros.

Marzo 30, 2026 • 
Scarlet Valencia
toronja con pepinos / poliamor/ relaciones abiertas

Poliamor para principiantes: 3 reglas de oro para proponer una relación abierta

Getty Images

A veces el “felices para siempre” con una sola persona se siente un poco... apretado. No es que no lo quieras, es que tu curiosidad es más grande que tu recámara. Pero antes de que lances la bomba de “quiero una relación abierta” en plena cena, respira. Si no lo haces con estrategia, vas a incendiar tu casa emocional. Hoy te enseño a proponer el poliamor como una experta, sin dramas y con la seguridad de que tu vínculo principal saldrá ganando.

  1. El “veto” y los acuerdos. No es libertad total. Según la experta en relaciones no monógamas Amy Gahran, una relación abierta exitosa se basa en acuerdos, no en reglas. El “Veto” (poder decir no a una persona específica) debe discutirse antes de que alguien más entre en la cama.
  2. Manejo de celos vs “compersión”. El psicólogo Dr. Eli Sheff explica que la compersión es sentir alegría por el placer de tu pareja con alguien más. Si no puedes trabajar tus inseguridades primero, el poliamor será un campo de batalla.
  3. Protocolos de salud y honestidad. La regla de oro es la transparencia radical. Uso de protección siempre y chequeos médicos frecuentes. Si hay mentiras, ya no es poliamor, es infidelidad con nombre elegante.
mujer con dos hombres / poliamor

Una relación abierta exitosa se basa en acuerdos, no en reglas.

Getty Images

Dato Cosmo

El 20% de las personas han intentado alguna forma de no-monogamia consensuada. No estás sola, solo eres parte de la nueva vanguardia emocional.

Abrir tu relación no es para arreglar lo que está roto, es para expandir lo que ya es increíble. Si tu amor no es lo suficientemente fuerte para aguantar la verdad, quizás lo que necesitas no es poliamor, sino libertad.

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