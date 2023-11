Motivos por los cuales los millennials no triunfan en el amor

Los millennials han cambiado los valores y el estilo de vida al que aspiraban sus antecesores, por lo que a ojos de otras generaciones, los nacidos en los años 90’s no triunfan en el amor...

El matrimonio y tener hijos ya no figuran como una de las tantas aspiraciones de vida de toda una generación, además, resulta cada vez más complicado mantener relaciones duraderas con personas comprometidas, sigue leyendo para saber porque a los millennials les va mal en el amor…

De acuerdo con la Universidad IEXE, las generaciones se clasifican según sus modus vivendi, aspiraciones y, por supuesto, el año de nacimiento.

Clasificación de las generaciones según su año de nacimiento

Boomers: de 1946 a 1964

Generación X: de 1965 a 1979

Millennialls: de 1980 a 1994

Generación Z: 1995 a 2009

Generación Alfa: de 2010 a la fecha

Hablemos de los millennials

Una de las principales características de la generación millennial que comprende a los y las nacidas entre 1980 y 1994 es que tienen una adaptación inmediata a la tecnología, pero además, se ha comprobado que esta generación tiene severos problemas de socialización y concreción de las relaciones personales y sentimentales duraderas, ¿por qué sucede esto?

Mientras que para las generaciones anteriores a los millennials el matrimonio, la construcción de un hogar, tener hijos y encontrar la estabilidad laboral para jubilarse a cierta edad sí era un modo de vida posible, viable y deseable, los millennials le demostraron al mundo que otras formas de crecer son posibles, pues además, es la generación de las constantes crisis económicas y de violencia.

Estos son los cinco motivos por los que los millennials no triunfan en el amor

Cabe destacar que esta lista se trata de generalizaciones, por lo que es posible que no te reconozcas con todos los motivos por los que los millennials no triunfan en el amor.

Condiciones económicas

Aunque se ha romantizado la idea de que el dinero no es un componente para que triunfe el amor, lo cierto es que tanto el dinero como el sexo son dos pilares fundamentales para tener una relación estable y exitosa.

Los millennials han tenido que enfrentarse a las crisis económicas más agudas desde los años noventa, las reformas laborales donde ya no se garantizan los derechos más básicos como la seguridad social también han influido en la conformación de parejas estables pues resulta imposible comprometerse a planificar un futuro juntos cuando los ingresos individuales son visiblemente inestables.

Condiciones económicas Pexels

La tecnología y su influencia en las relaciones sentimentales

Los millennials tienen acceso a un sinfín de posibilidades para encontrar el amor gracias a la tecnología, las exitosas aplicaciones de citas han tenido un boom porque basta con sentirse atraídos por fotografías y aparentes estilos de vida que no siempre se empatan con la realidad, por tal motivo, es muy común que los millennials desechen con facilidad la posibilidad de conocer y conectar profundamente con otras personas. Como si se tratara de relaciones por catálogo: efímeras y desechables.

La tecnología y su influencia en las relaciones sentimentales Pexels

Realización personal

Para los y las millennials, los viejos paradigmas ya no rigen su estilo de vida. Algunos no están interesados en formar matrimonios con hijos y mascotas, en cambio, la realización personal se traduce como emprender un negocio exitoso, viajar por el mundo y tener muchos seguidores en redes sociales.

La jubilación ya es impensable para los millennials, por lo que tampoco se visualizan viviendo un “felices por siempre”, pues están destinados a trabajar de por vida.

Realización personal Getty images

Nuevas tendencias amorosas

Con el cambio de valores entre una generación y otra, los millennials han innovado en cuanto relaciones personales, entre las nuevas tendencias se encuentra el rechazo a la monogamia y la exploración del poliamor donde está permitido tener más de una pareja sentimental siempre y cuando todas las partes involucradas estén al tanto de la situación y estén dispuestas a vivir la experiencia.

Nuevas tendencias amorosas Getty images

Disfrutan la soledad

Los millennials también saben que la soledad es una oportunidad invaluable de autoconocimiento, hablan de salud emocional y responsabilidad afectiva, por lo que no están dispuestos a cimentar sus relaciones en sentimientos de soledad y angustia por no cumplir con las expectativas que la sociedad deposita en ellos y ellas.

Disfrutan la soledad Getty images

Condiciones globales

Esta particular generación tiene una evidente preocupación por asuntos sociales y climáticos, se resisten a tener hijos e hijas en condiciones extremas como la falta de agua, el cambio climático y las guerras. No es que los millennials le tengan miedo al compromiso, es que ven el mundo con otros anteojos donde los recursos naturales son finitos y las condiciones climáticas no son las óptimas para la reproducción humana.