Mito o realidad: ¿Los hombres casados se autocomplacen más que los solteros?

Cuando se trata de la masturbación masculina, aún hay muchas suposiciones alrededor del tema, especialmente al comparar a hombres casados y solteros. Ahora bien, como tal no hay una cifra exacta de masturbaciones ni para hombres casados ni para solteros. Pero aquí vamos a tratar de darle más claridad al tema.

Si algo ha dejado en claro la ciencia, es que el matrimonio no elimina ni necesariamente disminuye la masturbación. De hecho, un estudio publicado en el Journal of Sex Research menciona que los hombres casados pueden masturbarse tanto como los solteros, e incluso más. Pero esto no siempre está conectado con la insatisfacción sexual.

En el caso de los hombres casados, las razones por las cuales podrían masturbarse seguido pueden ir desde estrés, hasta verlo como una manera de complementar su actividad sexual más allá de verlo como un sustituto a tener encuentros íntimos con sus parejas.

Por otra parte, los solteros suelen tener más libertad y tiempo para dedicarse a masturbarse, en especial si no tienen una pareja estable. Sin embargo, este tema no se puede reducir solo a quién lo hace más, ya que hay muchas circunstancias que entran en juego.

Bueno, pero regresando a la pregunta inicial, ¿los hombres casados se masturban más que los solteros? La realidad es que no hay una respuesta definitiva, porque depende de las dinámicas personales, las circunstancias y la relación de cada persona con su sexualidad. Lo importante es normalizar esta práctica como parte del bienestar personal, independientemente del estado civil.