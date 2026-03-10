Máscaras, misterio y sofisticación: así fue la cena inmersiva de SICO Piel con piel

Hay noches que simplemente suceden… y otras que se sienten como una escena de película. La experiencia inmersiva de SICO fue definitivamente de las segundas: una noche pensada para despertar la curiosidad, celebrar el deseo y recordar que el placer también puede vivirse con estilo.

Desde el primer momento quedó claro que no se trataba de una cena convencional. Al cruzar la entrada, anfitriones enmascarados recibían a los invitados con antifaces, una invitación directa a dejar atrás la rutina y adentrarse en un universo donde el misterio y la seducción eran parte del guión. La temática evocaba el magnetismo de Cincuenta Sombras de Grey, pero reinterpretado desde una estética sofisticada y elegante.

La recepción fue un juego de descubrimientos, entre muros que ocultaban sorpresas, donde el sonido de una campana podía convocar una bebida inesperada, los asistentes exploraban el espacio mientras disfrutaban de una mixología vibrante. Mocktails frescos, cócteles de autor y música envolvente creaban la atmósfera perfecta para ir elevando la expectativa y la sensualidad.

El verdadero espectáculo comenzó cuando se abrieron las puertas del salón principal. Dos mesas imperiales, vestidas con una estética gótica romántica digna de una novela inglesa, dominaban el espacio. Velas, flores profundas y cristalería delicada construían un escenario íntimo donde cada detalle parecía pensado para seducir los sentidos.

La cena de seis tiempos fue una experiencia sensorial en sí misma. Cada plato jugaba con contrastes y texturas: inspiradas en las características de los nuevos productos SICO Piel con piel. Notas ácidas que despiertan el paladar, sabores delicados que invitaban a la pausa y, finalmente, el toque irresistible del chocolate y las fresas, un guiño clásico al placer.

Pero la verdadera sorpresa de la noche llegó en el cierre. Del cielo bajó una sorpresa, unas bolsas de regalo comenzaron a “bailar” suspendidas en el aire y al descender en cada uno de nuestros lugares, encontramos la revelación que daba sentido a toda la experiencia: el lanzamiento de la marca, SICO Piel con piel, la nueva línea de condones y lubricantes, con tecnología única creada para intensificar la cercanía, la sensibilidad y el contacto en los momentos más íntimos.

Más que un evento, SICO creó un momento que celebró la sensualidad desde una mirada contemporánea: elegante, divertida y sin prejuicios. Porque cuando se trata de explorar el deseo, la mejor regla es disfrutarlo con seguridad… y un toque de misterio.