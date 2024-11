El beso arcoíris es una experiencia sexual que ha dividido opiniones en redes sociales...

Existen algunos polémicos “besos” durante la intimidad que llevan tiempo dividiendo opiniones entre las personas. Por ejemplo, el beso negro hace referencia al sexo oral en la zona anal e incluye lamidas, movimientos rápidos de la lengua, remolinos suaves y más. El beso blanco sucede cuando una persona eyacula en la boca de la otra y posteriormente la besa en la boca de manera inmediata. Pero también existe el famoso beso arcoíris, ¿a qué hace referencia esta práctica sexual?

Un beso arcoíris es cuando una persona le da sexo oral a una mujer durante su período menstrual. Mientras, la mujer le da sexo oral al hombre, posiblemente en una posición de 69. Una vez que el hombre eyacula en la boca de la mujer, la pareja se besa, mezclando la sangre menstrual con el semen en el proceso, creando un “arcoíris” dentro de sus bocas.

De acuerdo a la doctora Laura Salazar, “e asco es inculcado; la menstruación es sucia desde que estamos chiquitas, pero no es sucia per se, todo esto es parte de la socialización que tenemos, por la religión, por la idea de que somos impuras e infértiles en estas épocas, entonces eso tiene mucha estigma. Pero no hay nada sucio ni nada poco saludable de tener relaciones sexuales con la menstruación, de hecho es una manera muy efectiva de relajar los músculos pélvicos para disminuir los cólicos y es el mejor lubricante que existe. Incluso si tienes relaciones sexuales penetrativas dolorosas, puedes intentar tenerlas con la menstruación, porque los músculos se pueden relajar más y hay una mayor dilatación donde hay lubricación natural. No hay risgos a menos que tengas una infección, pero eso es con o sin menstruación”.

Sin embargo, sí debes tener en cuenta algunos cuidados al realizar el beso arcoíris...

Los riesgos de practicar el beso arcoíris durante la intimidad

Debido a que la sangre y el semen pueden contener agentes patógenos infecciosos, si no tienes cuidado puedes contraer algunas enfermedades de transmisión sexual, como VIH, hepatitis, gonorrea, herpes, sífilis y clamidia.

Para tomar precauciones, es que tanto tú como tu parej se realicen un examen médico para descartar la presencia de cualquier enfermedad sexual.