Los lubricantes a base de agua son el secreto para tener mejor intimidad

PD: los mejores son, básicamente, skincare

Texto por: Rhalou Allerhand

El lubricante es clave para tener sexo increíble: solo necesitas una gotita del tamaño de un chícharo para transformar una experiencia ordinaria en una explo- sión sensorial. Aunque su función principal es reducir la fricción durante la penetración - ya sea con el pene A Quiet Night In , lubricante personal, Gentil. Nuestra selección de los mejores o con juguetes sexuales— y así evitar molestias o lesiones, hoy en día, los lubricantes ofrecen mucho más, como sensación térmica, estimulación intensificada, infusión de CBD y hasta más poder orgásmico.

Más allá de esos extras, hay tres tipos básicos de lubricantes según su base: silicón, aceite y agua. Con tantas opciones, es completamente normal sentirse un poco confundida al elegir, pero aquí estamos para ayudarte.



Los lubricantes a base de silicón son espesos, duran muchísimo y funcionan incluso bajo el agua, aunque no son compatibles con la mayoría de los juguetes sexuales.

Los de base aceitosa también duran bastante y sí puedes usarlos con juguetes, pero no deben utilizarse con condones o brackets dentales porque pueden dañar el látex.

Y luego están los favoritos, los lubricantes a base de agua, que son los más populares por una razón muy poderosa: su versatilidad. Son seguros para el sexo en solitario, vaginal o anal, y además compatibles con casi todos los juguetes sexuales y condones. También suelen tener menos químicos y más ingredientes naturales, convirtiéndolos en un gran “comodín” sexual.

Así que si buscas una opción confiable, lo más recomendable es apostar por un lubricante a base de agua. Pero... ¿cómo elegir entre tantas marcas? Para resolverlo, hablamos con la Dra. Elise Dallas, una experta en salud femenina.

Sí al H2O

Los mejores lubricantes a base de agua también funcionan como hidratantes para la piel.

“Estos productos atraen la humedad a la superficie de la piel, lo que proporciona un efecto calmante y pueden prevenir la resequedad o irritación”, explica la doctora. “Algunas fórmulas incluyen ingredientes adicionales para potenciar la hidratación e incluso pueden ayudar a reducir la resequedad vaginal a largo plazo, rehidratando los tejidos, como lo haría una crema facial”. ¿Quieres aún más hidratación? Puedes agregar un humectante vaginal a tu rutina diaria.

Pero el lubricante no es solo para zonas secas

“Usarlo durante el sexo reduce la fricción y también ayuda a que los condones duren más, en especial durante encuentros prolongados”, dice la entrevistada. “Esta lubricación extra disminuye el riesgo de que se rompan o se resbalen, lo que mejora la protección contra infecciones de transmisión sexual. Además, puede aumentar la excitación natural”.

Dallas afirma que puedes mezclar diferentes tipos de lubricantes para lograr un efecto único, combinando, por ejemplo, la hidratación de los lubricantes a base de agua con la durabilidad y la suavidad de las opciones a base de aceite. Pero, añade, “la fácil limpieza de los lubricantes a base de agua significa que las superficies quedan impecables, lo que simplifica el proceso de limpieza del cuerpo y de cualquier juguete sexual, y no manchan las sábanas”.