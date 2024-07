Si eres hombre y estás leyendo esto, ¡evita a toda costa tener estos errores durante la intimidad!

Debido a que no hay reglas universales cuando se trata de tener sexo —pues este es subjetivo y completamente personal— es difícil señalar los errores que comete una persona en la cama. Sin embargo, un grupo de mujeres ha coincidido en que algunas prácticas que tiene el sexo masculino durante la intimidad deberían ser calificadas como reprobables. Continúa leyendo y descubre de cuáles te estamos hablando...

Creen que lo que le gusta a una, le gusta a todas

Cada mujer tiene sus propias fantasías sexuales y gustos cuando se trata de la actividad sexual, por eso es un error pensar que todas alcanzarán el orgasmo con la misma posición o con las mismas prácticas sexuales. Los hombres deben tomarse el tiempo para descubrir qué es lo que busca cada mujer en la cama, refiriéndonos al ritmo, posturas e incluso juegos. Cada vínculo físico y emocional es diferente.

Los 5 errores sexuales que los hombres cometen en la cama Getty Images

Ignorar el juego previo

Recordemos que tener sexo no se refiere únicamente a la penetración y a alcanzar el orgasmo. Los preliminares son igual de importantes durante la intimidad, y un error que cometen los hombres es querer saltarse el juego previo para dar comienzo al coito. Esta práctica evita que las mujeres se sientan excitadas o lo suficientemente lubricadas para el sexo.

Se olvidan del clítoris

Para las mujeres, la dinámica de “meter y sacar” durante el sexo llega a ser aburrida si el clítoris no es estimulado, y es que no con todas las posiciones sexuales sentimos placer. No darle la atención necesaria a este órgano femenino cuya única función es proporcionar placer, puede impedir que la mayoría de las mujeres alcancen el orgasmo.

Los 5 errores sexuales que los hombres cometen en la cama Getty Images

Todo o nada

Algunos hombres son muy extremos en la cama y suelen ser demasiado rápidos o demasiado lentos. Les cuesta encontra el ritmo adecuado durante la actividad íntima, lo que se traduce en falta de conexión con su pareja. Inevitablemente, esto termina afectando negativamente la experiencia sexual.

Insistir en no utilizar condón

Sí, te estamos hablando del clásico “solo la puntita”. Un error que cometen muchos hombres es dejarse llevar por el deseo e insistir en no utilizar preservativo con el objetivo de “sentir más”. Aquí es donde entra en juego el criterio de las mujeres y su capacidad para saber decir “no”. Recuerda que aunque sean pocos segundos o solo meta “la puntita”, se corre el riesgo de concebir un embarazo no deseado o de contraer alguna ETS.