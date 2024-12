¿Las sesiones largas de relaciones íntimas es sinónimo de mayor placer?

En las películas y series, las escenas de relaciones íntimas suelen durar horas, lo que nos hace creer que el tiempo es clave para disfrutar más. Pero, ¿es realmente así? Spoiler alert: no necesariamente. Aquí te explicamos por qué el placer no depende solo de la duración.

Si nos ponemos a pensar cuánto tiempo es lo “normal”, puede que nos vayamos por cifras grandes, pero según un estudio publicado en The Journal of Sexual Medicine, el promedio de tiempo del acto sexual con penetración va de los 5 a los 7 minutos. Si añadimos juegos previos y otros estímulos, este tiempo se extiende. Sin embargo, más duración no siempre equivale a mayor satisfacción.

La idea de que el sexo debe durar horas para ser increíble es más un mito que una realidad. Estas son algunas razones:

Calidad sobre cantidad: No se trata de cuánto dura, sino de la conexión y atención a las necesidades de ambos. Una sesión breve pero llena de pasión puede ser mucho más placentera que una larga pero monótona.

Fatiga física: Los encuentros prolongados pueden ser agotadores, e incluso incómodos, tanto física como emocionalmente, lo que podría restar disfrute.

Variedad de estímulos: Explorar diferentes formas de intimidad, como juegos previos o probar algo nuevo, suele ser más emocionante que centrarse únicamente en alargar el acto.

A grandes rasgos, el tiempo no lo es todo. El verdadero placer al momento de tener sexo está en la conexión emocional, la comunicación y la calidad del momento. Disfruta el presente sin preocuparte por relojes o expectativas poco realistas. Lo importante es que ambos la pasen bien y se sientan cómodos.