Aunque las causas suelen ser diversas, las personas infieles siguen un patrón de comportamientos que los delata: estas son las 20 señales de que te es infiel…

Tom Martín, un importante investigador privado y presidente de Martin Investigative Services, reveló cuáles son las señales inequívocas de que tu pareja te es infiel, aunque los motivos de la infidelidad dependen completamente del contexto individual de cada relación, todo parece apuntar a que las personas infieles adoptan actitudes que los ponen en evidencia.

Con más de 40 años de experiencia en los servicios de investigación privada, Tom Martín sugiere siempre hacerle caso a tu intuición, ya que la tecnología ha cambiado drásticamente las reglas del juego, sin embargo, la intuición actúa como un radar natural con el cual podrás detectar los primeros indicios de una infidelidad.

En su libro ‘Seeing Life Through Private Eyes’ Tom Martín dio a conocer las 20 señales más reveladoras para saber si tu pareja te es infiel. No obstante, esto hay que leerlo de la siguiente manera: si tu pareja presenta 1 o 2 características no es para alarmarse, pero si suma más de 4 es un problema.

Estas son las 20 señales de que tu pareja te es infiel

Cambia de hábitos inexplicablemente Sale temprano de casa y vuelve tarde Tiene viajes de negocios frecuentemente Se ausenta en vacaciones y eventos familiares Hace horas extras excesivas en el trabajo Genera gastos inexplicables Tiene cuentas secretas en redes sociales Oculta las facturas de tarjetas de crédito Se obsesiona con su aseo personal Huele a perfume de otra persona

Hazle caso a tu intuición Getty images Compra regalos que nunca viste Aparecen objetos inexplicables Comienza a hacer ejercicio Le llaman constantemente de números no registrados o desconocidos Recibe mensajes de texto codificados o secretos Hay menos sexo en la pareja Siempre está a la defensiva Mentiras obvias Mal humor Odia las visitas sorpresas (la llegada inesperada puede ser un inoportuno para un infiel)