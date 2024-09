No, no eres la única mujer que se ha aburrido al tener relaciones sexuales...

En las películas de Hollywood es común que el sexo sea romantizado, por eso muchas mujeres se decepcionan cuando tienen relaciones sexuales y no son capaces de llegar al orgasmo. Y es que el sexo no consiste únicamente en la penetración, sino también en los preliminares, y es por eso que muchas personas no terminan de disfrutar de la intimidad en su totalidad.

¿Te asusta que no te guste el sexo? No te preocupes, hay muchas mujeres que se encuentran en la misma posición que tú, pero con la ayuda de una experta, te ayudamos a entender qué es lo que en realidad está sucediendo.

La verdadera razón por la que no te gusta el sexo

La Dra. Laura Salazar, experta en Sexología Clínica y Educativa, señala que el sexo es más que un simple coito, por lo que si no se toma esto en cuenta, las relaciones íntimas pueden llegar a ser aburridas y nada placenteras.

"¿Es normal que no te guste el sexo? Los preliminares sí, pero el sexo llega a aburrirme”, le preguntó una de nuestras lectoras, a lo que Salazar respondió: “La pregunta está redactada de forma muy interesante, porque penetración no es igual a sexo, así que los juegos preliminares ya forman parte de una relación sexual” explica. “Aquí más bien lo que quizá ocurre es que la penetración no es el hit de las personas con vulva, porque el clítoris es el único órgano que tenemos especializado en el placer y se nos olvida esta parte, sobre todo si tenemos un compañero con pene. Practicando solo la penetración estamos limitando el 99% del placer, porque limitar todo nuestro erotismo a los órganos sexuales es detener el resto del placer. Que estés con una persona con pene que está acostumbrada a penetrar no significa que esa tiene que ser tu práctica sexual, tú debes hacerte cargo de tu placer. De hecho, una herramienta utilizada en la sexología para revivir la llama de la pasión es no tener penetración”.

Qué hace una coordinadora de intimidad y cómo puedes convertirte en una Netflix

Posiciones sexuales que te ayudarán a disfrutar del sexo

¿Cuál es esa posición sexual que promueve el roce del clítoris y que al mismo tiempo permite una profunda penetración? De acuerdo a diversos sexólogos y terapeutas sexuales, hay una serie de posiciones sexuales que le facilitan a la mujer llegar al clímax sexual, pero hay una en especial que genera placer infinito: la vaquera.

En esta posición sexual simularás estar montando a caballo, pues tu pareja debe acostarse en la cama boca arriba para que tú te subas encima de su pene y lo introduzcas en tu vagina. Lo especial de “la vaquera” es que tú tendrás el control de la velocidad y la intensidad del acto, lo relevante es que busques de qué forma recibes más estimulación en el clítoris.