¡La temperatura sube! Las mejores posiciones sexuales para el verano cuando hace un calor infernal

Por: Paisley Gilmour

Traducción:Regina Balderas

Si eres como yo, el verano significa dormir desnuda con un ejército de ventiladores, (los aparatos, no admiradores), y despertar pareciendo que has vivido en un festival durante una semana. No es precisamente una imagen sexy, ¿cierto?

No es de extrañar, entonces, que muchos no podamos imaginarnos teniendo sexo en condiciones tan sudurosas, Pero el hecho de que haga calor no significa que debas olvidarte de tu vida sexual. De hecho, el verano es la estación más sexy, así que, deberías estar teniendo más sexo que nunca.

“En verano usamos menos prendas, el sol sale y brilla, en general, nuestro estado de ánimo mejora”, comenta la sexóloga Gigi Engle. “Esto hace que las personas se sientan con más deseo. Creo que el verano trae consigo una sensación de nuevos comienzos, lo que a menudo nos lleva a querer tener más encuentros sexuales y experimentar de diferentes maneras. Definitivamente es la estación más libre y despreocupada”.

Dicho esto: si puedes encontrar la forma de bajar el calor (mientras sube en otro sentido), eso sólo aumentará tu placer. ¿La forma más fácil? Experimentar con posiciones sexuales de baja intensidad o con poco contacto físico. ¡Refrescantes y atrevidas! Win, win.

Aquí tienes nuestras tres posiciones favoritas para los sudorosos meses de verano, todas ellas perfectas si tu pareja tiene pene o si usas un arnés. También puedes probar la masturbación mutua, además del plato fuerte del sexo veraniego: el juego de temperaturas. Frotarse cubitos de hielo…¿Qué es más excitante que eso?

LA PAUSA ZEN

Esta es suave y lenta, lo que la convierte en una excelente posición para empezar y guardar energía para un gran final. Solo tienen que ponerse de lado, tumbarse cara a cara, abrazarse y moverse con gentileza. Con las piernas entrelazadas y los pechos juntos, es la posición perfecta para un beso apasionado y construir la intimidad.

CLASIFICACIÓN X

Esta posición es ideal para el calor, ya que no estarás tan cerca. Pide a tu pareja que se siente con las piernas estiradas hacia adelante y tú monta sobre su regazo acostándote de espaldas, con las piernas estiradas hacia atrás. Agarrate de sus piernas para tener más impulso mientras te deslizas hacia arriba y hacia abajo; sus manos quedan en la posición perfecta para dar unas buenas nalgadas.

SAUCY SPOONS

Esta posición sexual de cucharita requiere un mínimo esfuerzo, lo cual es básicamente el sueño para cuando el clima está muy caliente. Colócate con las rodillas ligeramente flexionadas, y empuja tus nalgas hacia tu pareja para que pueda entrar. Esta postura también es genial porque tu pareja tiene las manos libres para explorar otras partes, tal vez con la ayuda de un juguete…