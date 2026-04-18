La técnica del “piojito” ahí abajo: lo más relajante y hot para él.

A veces nos quebramos la cabeza buscando posiciones de circo cuando el secreto del éxito está en un movimiento sutil y delicioso. Todas sabemos que un “piojito” en el pelo lo relaja, pero si llevas esa técnica “allá abajo”, prepárate para una reacción épica. Es el punto donde la ternura y lo nasty se abrazan. Hoy vamos a desbloquear un placer que nunca ha sentido, respaldado por la anatomía masculina que ellos mismos a veces ignoran.



Anatomía del placer: El escroto tiene una densidad de terminaciones nerviosas similar a la de los labios. Según el urólogo Dr. Harry Fisch, esta zona es extremadamente sensible debido a que está conectada directamente con el nervio pudendo.

El escroto tiene una densidad de terminaciones nerviosas similar a la de los labios. Según el urólogo Dr. Harry Fisch, esta zona es extremadamente sensible debido a que está conectada directamente con el nervio pudendo. La técnica del “piojito": Usa la yema de tus dedos, y un toque de tus uñas, ¡con cuidado! Para realizar movimientos circulares muy suaves y ligeros sobre la piel del escroto. La clave es la suavidad extrema.

Usa la yema de tus dedos, y un toque de tus uñas, ¡con cuidado! Para realizar movimientos circulares muy suaves y ligeros sobre la piel del escroto. La clave es la suavidad extrema. El efecto parasimpático: Este tipo de estimulación táctil ligera activa el sistema nervioso parasimpático, lo que reduce el cortisol y permite que el flujo sanguíneo se concentre en la zona genital, intensificando cualquier contacto posterior.

Este tipo de estimulación táctil ligera activa el sistema nervioso parasimpático, lo que reduce el cortisol y permite que el flujo sanguíneo se concentre en la zona genital, intensificando cualquier contacto posterior. Estimulación indirecta: Al masajear suavemente la zona, estás estimulando indirectamente los testículos y el epidídimo, lo que puede aumentar la intensidad de su clímax final.

Al masajear suavemente la zona, estás estimulando indirectamente los testículos y el epidídimo, lo que puede aumentar la intensidad de su clímax final. Momento ideal: Hazlo durante el juego previo o incluso después del acto como una forma de “mimo erótico”. La oxitocina que se libera creará un vínculo de confianza inquebrantable.

La clave es la suavidad extrema. Getty Images

Tip Cosmo

Asegúrate de que tus manos no estén frías. El choque térmico puede causar que los testículos se retraigan por frío, matando el vibe de relajación al instante.