¿La regaste? Tips para que tu pareja te perdone después de una infidelidad

Antes de intentar reparar el daño ocasionado por una infidelidad, te sugerimos evaluar la situación. Si la víctima de la infidelidad está dispuesta a darle vuelta a la página o llegó el momento de ponerle fin a la relación, si la regaste sigue leyendo estos consejos para obtener el perdón luego de una infidelidad

Hablemos de infidelidad: la traición y la desconfianza son sentimientos que dañan irremediablemente una relación donde previamente se pactó exclusividad entre dos personas. Las consecuencias de una aventura suelen ser catastróficas para una relación sana y estable, sin embargo, no es imposible que el perdón entre ambas partes toque a la puerta y este episodio sea la oportunidad perfecta para valorar y consolidar el amor.

Esto no quiere decir que una infidelidad sea necesaria para reconstruir lo que un día fue, pero si ya la regaste y crees que vale la pena volver a empezar sin la intención de fallar nuevamente estos tips para recuperar la confianza de tu pareja son para ti.

La revista especializada Psychology Today publicó un estudio realizado por el Doctor Romeo Vitelli donde señala cuáles son las estrategias que utilizan frecuentemente las personas infieles para obtener el perdón de su pareja luego del evento canónico.

Lo que no debes de hacer después de una infidelidad

Si deseas obtener el perdón de tu pareja después de una infidelidad debes tener en cuenta que someterlo o someterla a constante presión y hostigamiento para que la relación continúe resulta ser contraproducente.

Utilizar a personas en común para que le convenzan de que estás arrepentido o arrepentida tampoco es una estrategia eficaz

para que le convenzan de que estás arrepentido o arrepentida tampoco es una estrategia eficaz Actuar indiferente ante sus sentimientos no conseguirá que vuelva a interesarse por ti. No lo hagas.

ante sus sentimientos no conseguirá que vuelva a interesarse por ti. No lo hagas. Responsabilizar al alcohol u otras sustancias de tus actos

u otras sustancias de tus actos Culpar a la víctima de la infidelidad, en realidad el adulterio es una decisión y la responsabilidad recae en quien decide.

Aunque es difícil recuperar la confianza, no es imposible Getty images

Lo que sí debes hacer para que tu pareja te perdone después de una infidelidad

Si deseas obtener el perdón de tu pareja luego de haber sido infiel debes pensar críticamente si es que realmente te vas a comprometer y aceptarás las condiciones que establezca la otra persona para continuar con la relación.

Asume la responsabilidad

Lo que no se nombra, no existe. Si no aceptas tu falla, es imposible que puedan atacar el problema juntos, además, culpar a la otra persona hará que el proceso de sanación sea más doloroso para ambos.

Toma las riendas del problema, acéptalo y asume las consecuencias de tu decisión.

Demuestra interés por recuperar la relación Getty images

Antes de hablar, escucha

Luego de una infidelidad descubierta quedan muchas dudas en la víctima, si consideras que los detalles serán más nocivos para tu relación omite las partes dolorosas, pero contesta a todo lo que tu pareja te cuestione si eso la hará sentir más tranquila.

En estos escenarios la comunicación reactiva suele tomar el rumbo de la conversación e impide un verdadero diálogo profundo para entender el suceso. Permite que tu pareja hable, luego entonces, respondes con serenidad. Lo que menos necesitan ahora es una discusión estéril.

Antes de hablar, demuestra

Las excusas, explicaciones y justificaciones son una pésima estrategia para obtener el perdón de tu pareja luego de una infidelidad. A la otra persona le alivia momentáneamente escuchar tus promesas, pero reconstruirá la confianza en ti sí antes de hablar, lo demuestras.

No la abrumes con grandes regalos o un sinfín de palabras bonitas. Sé honesta u honesto y actúa con madurez.

La infidelidad es una decisión, asume la responsabilidad Getty images

Busquen ayuda externa

La terapia de pareja es una herramienta a la que todos y todas debemos recurrir, a veces es de por sí complicada la vida en pareja y si añadimos el ingrediente infidelidad y todo lo que conlleva, obtendremos una mezcla explosiva que sólo podrán calmar si tienen una tercera opinión en medio de la disputa.

Es imprescindible una persona que les oriente objetiva y profesionalmente. Incluso algunas parejas recurren al consejo religioso o espiritual, pero esa decisión depende de cada pareja .

Ten en cuenta que a pesar de tener una buena estrategia para que tu pareja te perdone después de una infidelidad puede ser severamente impactada por otros factores como antecedentes de infidelidad, sexo y género de tu pareja, edad y contexto familiar.