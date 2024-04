La poderosa razón por la que no debes llevar a tu pareja al orgasmo

Se cree que llegar al orgasmo es parte fundamental de la actividad sexual, pero se ha comprobado que el juego previo y la compatibilidad son igual de importantes.

Los expertos en sexualidad eseñalan que estímulo anticipado durante la intimidad es de vital importancia para llevar a tu pareja al orgasmo, sin embargo, algunas investigaciones señalan que no llevar a tu pareja al climax puede traer beneficios a su relación y conexión sexual.

Por qué no debes llevar a tu pareja al orgasmo

No llegar al orgasmo podría estimular con creces tu vida sexual, ¿por qué? Todo se resume al edging o a dejar a tu pareja “con las ganas”, porque no, actualmente no todo se trata de llegar al orgasmo. La sexología ha sugerido romper con la tendencia de alcanzar el clímax para hacer de las relaciones sexuales algo prometedor, exitoso y adicitvo, porque el sexo no solo es bueno cuando se llega al clímax. Por eso se ha comenzado a apostar por el “orgasmo fallido” o “casi orgasmo”, en inglés ruined orgasm, un término que hace referencia a retrasar el clímax una vez que se está por alcanzarlo.

Promover que la excitación disminuya en el momento más candente de la actividad sexual puede beneficiarlos a tu pareja y a ti:

“Un ‘casi-orgasmo’ ocurre cuando se eliminan los estímulos sexuales justo cuando el orgasmo va a ocurrir”, señala Lola Jean, terapeuta sexual en la revista Men’s Health.

“La idea de no llegar a correrte no puede parecer muy atractiva. Pero si eres un tanto pervertido o sientes curiosidad por los juegos de poder en el sexo, es posible que te guste la experiencia mental de que tu pareja te prive del placer. Algunas personas disfrutan de la sensación de estar desesperadamente calientes. Cuando una pareja controla la calidad y duración del orgasmo de la otra, esta dinámica de poder puede ser excitante. Es divertido hacer algo que se supone que no debemos hacer. En el sexo tradicional se espera que tu pareja tenga un orgasmo. En este caso, estás ayudándola a tenerlo, pero no lo siente tanto, entonces hay algo delicioso en ostentar tal poder”, expresa la experta.

¿Qué es el edging?

El edging consiste en retrasar el orgasmo lo más que puedas, es decir cuando parezca que vas a llegar al orgasmo, retrasar la acción en las zonas erógenas para posteriormente volverte a aproximar al clímax. Uchenna Ossai, educadora sexual de ‘LifeStyles’ y ‘SKYN Condoms, explicó a Redbookmag lo que significa edging: “Ir hacia atrás cuando parece que vas a llegar al orgasmo y después volver a aproximarte. Es una de las muchas y tan estupendas formas de mejorar el orgasmo y la experiencia sexual de una persona”.