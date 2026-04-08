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Amor y Sexo

La adicción al contenido erótico no es real, pero sigue siendo un problema

Descubre por qué los expertos no lo llaman adicción, pero advierten sobre sus efectos en la intimidad real.

Abril 08, 2026
Así se siente tener un OnlyFans en palabras de una creadora de contenido

La adicción al contenido erótico no es real, pero sigue siendo un problema.

Getty Images

La “adicción al contenido 3x” es el término favorito de internet, pero la ciencia tiene otros datos. Aunque no se le reconoce como un trastorno clínico de adicción, eso no significa que el consumo excesivo no te esté arruinando el deseo por lo real. Si sientes que tú o tu pareja necesitan estímulos cada vez más fuertes para “encenderse”, no es falta de amor, es un cerebro sobreestimulado que necesita un reset urgente.

La Dra. Nicole Prause, neurocientífica líder en el estudio de la sexualidad, sostiene que el cerebro no reacciona al porno de la misma forma que a la cocaína o el alcohol. Sin embargo, lo que sí ocurre es un fenómeno de habituación y desensibilización. El consumo constante inunda el cerebro con ráfagas de dopamina que la vida real rara vez puede igualar.

El problema no es el porno per se, sino el uso que le damos: como mecanismo de escape para la ansiedad o el estrés. Según el sexólogo Ian Kerner, el “problema” surge cuando el porno se convierte en la única vía de placer, afectando la respuesta eréctil o la capacidad de alcanzar el orgasmo con una pareja física, lo que llamamos “Delayed Ejaculation” o anorgasmia por sobreestimulación. El tratamiento no es la abstinencia puritana, sino la reeducación del deseo para volver a disfrutar de la lentitud y la conexión humana.

hombre consumiendo contenido erótico

Getty Images

Dato Cosmo

Estudios de la Universidad de Cambridge sugieren que el cerebro de los consumidores “compulsivos” de p*rn* muestra patrones de activación similares a los de otros impulsos, pero carece de la “dependencia física” clásica. Es un hábito conductual, no químico.

El placer digital es una fantasía, pero el placer real es un derecho. No dejes que una pantalla te robe la capacidad de vibrar con una piel real; la verdadera intensidad sucede cuando desconectas el Wi-Fi y conectas con tu cuerpo.

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