Amor y Sexo

Guía definitiva para anunciar en redes que ya no estás soltera

Te contamos qué es el soft launch y cómo aplicarlo para presumir a tu nuevo galán en Instagram manteniendo el misterio

Marzo 05, 2026 • 
Scarlet Valencia
El ‘soft launch’ es el arte de decir “estoy ocupada” sin dar nombres ni rostros. Según los expertos en comunicación digital, esto no solo protege tu privacidad, sino que aumenta el valor percibido de la relación ante tus seguidores.

El manual de para aplicar el soft launch con estilo

El outfit check compartido

Tómate una foto frente al espejo del elevador o de un restaurante, pero asegúrate de que él solo aparezca parcialmente, tipo su brazo alrededor de tu cintura o su espalda mientras te mira. Es el equilibrio perfecto entre “estoy acompañada” y “él es solo para mí”.

La estética de los detalles

Enfócate en las manos. Una foto de sus manos sobre el volante de un coche, o simplemente sosteniendo su café frente al tuyo. Los detalles masculinos como relojes, tatuajes en las manos, venas marcadas, tienen un alto nivel de engagement y generan mucha curiosidad.

Usa el efecto blur a tu favor

Una foto movida de ambos caminando por la calle de noche. Se entiende que hay alguien más, pero las facciones no son claras. Es artístico, cool y muy 2026.

La regla de los close ups

Publica un detalle de su ropa, la textura de su blazer o su sudadera favorita, en medio de un photo dump de tu fin de semana. Solo las que prestan atención se darán cuenta de que no es tuya.

Menciona sin etiquetar

Si subes una historia de una cena espectacular, pon un texto pequeño que diga: “His favorite spot” o “He knows me best”. Es el confirmado definitivo sin necesidad de arrobar a nadie.

En la era digital en donde todo se sabe y se muestra una vida perfecta, aplicar el soft launch es reclamar tu derecho a disfrutar de la etapa de “luna de miel” y compartir tu vida como quieras sin las opiniones, ni los likes, de los demás. No hay prisa por presentarlo al mundo; a veces, lo más sexy de una relación es que sea un secreto a voces que solo ustedes dos entienden por completo.

