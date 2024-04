Frases que ya nadie debe decir para terminar una relación

Evita decir alguna de estas frases al terminar tu relación sentimental, recuerda que hacerlo de manera pacífica evitará que haya cosas pendientes entre ustedes

Es muy probable que todas las personas hayan pasado por un escenario como este: terminar una relación sentimental nunca es fácil, pero si ya tomaste la decisión de ponerle punto final a tu romance, te sugerimos hacerlo de manera asertiva y sin dejar nada pendiente entre ustedes.

Recuerda que retirarte en paz contribuirá a tu propio crecimiento y a tu bienestar integral en lo adelante, así que evita tomar la decisión en un momento de enojo o tristeza ya que esas decisiones suelen dejar un halo de culpa o arrepentimiento posterior.

Estas son las frases que ya nadie debe decir al terminar una relación

Priorizar la salud emocional de ambas partes involucradas es importante para terminar la relación sanamente, recuerda que a pesar de lo que está ocurriendo, en algún momento estuviste convencida de querer compartir tiempo con esa persona, esto no quiere decir que reconsideres tu decisión, sino que ambos cuiden las formas en las que se van a despedir definitivamente.

No utilices frases que inician con siempre o nunca

Utilizar frases con ‘siempre’ o ‘nunca’ inevitablemente los llevarán a una discusión sin fin donde removerán asuntos del pasado que nunca resolvieron, por lo que es innecesario enfrascarse en esas heridas que quedaron abiertas y ahora resuenan en forma de reproche.

Prioriza tu salud emocional al terminar tu relación sentimental Getty images

Podemos ser amigos

No, aunque haya una tendencia donde las personas aseguran ser amigos o amigas de sus exparejas, en realidad es una trampa psicológica para no soltar lo que ya es insostenible y puede ser hiriente si una de las dos personas no quiere terminar.

Te mereces algo mejor

Autodespreciarte para que la otra parte no se sienta humillada con tu decisión no es honesto, sé clara y di abiertamente los motivos por los que has decidido retirarte, recuerda siempre no ser hiriente, pero si honesta.

No minimices los sentimientos de la otra persona durante la ruptura Getty images

Necesito espacio

Frases poco claras y que demuestran confusión desde hace tiempo sólo lograrán herir a tu aún pareja al preguntarse desde cuándo sientes eso y no tuviste la confianza de decírselo. Recuerda que nadie merece irse a dormir pensando qué fue lo que hizo y desde cuando vivió una fantasía a tu lado.

No le agradas a mi familia

Parece obvio, pero no es una razón suficiente para terminar tu relación, pues cuando amas a una persona no importa si quienes les rodean están o no de acuerdo con su romance, así que no utilices como pretexto a terceras personas para tomar una decisión que ya habías venido pensando de tiempo atrás.